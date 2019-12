Union Velbert dreht Partie in Heisingen mit letztem Aufgebot

Mit dem letzten Aufgebot reiste der SV Union in den Essener Süden,, denn aufgrund des Fehlens von fünf Stammkräften aus unterschiedlichen Gründen saß nur noch ein Feldspieler des regulären Kaders auf der Bank, so dass Trainer Mesut Güngör erneut den Sportlichen Leiter Philipp Pauly und seinen Co-Trainer Dominik Jung bitten musste, für Notfälle in der Partie beim Heisinger SV zur Verfügung zu stehen.

Die umformierte Union gerät zunächst in Rückstand

Da viele Akteure auf für sie ungewohnten Positionen spielen mussten, fanden die Velberter zunächst nicht gut in die Partie. „Da habe ich meine Mannschaft gar nicht wiedererkannt“, berichtete der Coach. So konnte ihn der Rückstand nach einer Viertelstunde auch nicht wirklich überraschen. Nach einem Ballverlust der Gäste in der Vorwärtsbewegung, schalteten die Heisinger schnell um, spielten sich über außen durch und da Baran Sezgün die Hereingabe nicht konsequent genug klärte, stand es 0:1.

Union-Trainer Mesut musste mangels Personal kräftig improvisieren – es klappte nach etwas Anlaufzeit. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Als sich dann auch noch Manuel Gomez Benavides verletzte, kam Pauly in die Begegnung und erneut mussten einige Positionen verschoben werden. „Das tat unserem Spiel dann aber plötzlich richtig gut“, erkannte Güngör, dessen Schützlinge sich mehrere Großchancen erspielten, doch die besten vergaben Ismail Agic, der den Querpass von Mustafa Ali-Khan verpasste und Thomas Held, der alleine vor dem Tor den Schlussmann anschoss.

Defensiv-Spezialist Lohmann trifft

Noch vor der Pause gelang dann aber Defensivspezialist Julius Lohmann der Ausgleich, als er nach einer von Robin Götze scharf hereingebrachten Freistoßflanke den Ball aus kurzer Distanz über die Linie stocherte. Ali-Khan und Agic hätten vor der Pause sogar noch die Führung erzielen könnten, waren im Abschluss aber nicht konsequent genug. Nach dem Seitenwechsel hatten die Velberter dann aber die Begegnung total unter Kontrolle und generierten Möglichkeiten im Zwei-Minuten-Takt. Und kurz nach Wiederanpfiff spielte Pauly einen Ball ins Zentrum auf Agic, der direkt abzog und zum 2:1 traf.

In der einseitigen zweiten Halbzeit hatten die Essener wenig entgegenzusetzen. „Philipp Pauly hatte einen Geistesblitz, täuschte einen Pass nach außen, spielte aber auf Thomas Held, der sich direkt drehte und mit seinem Schuss auf 3:1 erhöhte. Das 4:1 legte Agic mit seinem zwölften Saisontreffer nach, das 2:4 nur eine Minute später war dann nicht mehr als ein Schönheitsfehler.

Zwei Tore fehlen zu Platz zwei

„Mein Ziel war es, auf dem Relegationsrang zwei zu überwintern. Das hätten wir geschafft, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten, aber so fehlen uns zwei Tore. Wichtig war jedoch, uns mit einem Sieg in die Pause zu verabschieden“, sagte Güngör.

SV Union: Karagiannis, Gomez Benavides (32. Pauly), Sezgün, Lohmann, Held (74. J. Gaulke), Agic, Götze, Alkan, Stolle, Odhiambo, Ali-Khan. - Tore: 1:0 (15.), 1:1 Lohmann (41.), 1:2 Agic (48.), 1:3 Held (67.), 1:4 Agic (84.), 2:4 (85.)