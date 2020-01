U23 der SSVg kassiert die erste Testspiel-Niederlage

Im vierten Testspiel des Jahres kassierten die Fußballer der U 23 der SSVg die erste Niederlage, mit 3:4 unterlagen die Velberter der SG Benrath-Hassels (Kreisliga A).

Im Vergleich zu einigen Trainerkollegen denkt Murat Aksoy etwas anders über die Resultate in solchen Spielen. „Ich will immer gewinnen, auch um das Selbstbewusstsein der Spieler zu stärken, deshalb ist das Ergebnis für mich nicht zweitrangig“, stellte er klar. In den ersten 25 Minuten war er von seiner Mannschaft sehr enttäuscht.

„Da waren wir läuferisch einfach zu schwach, haben uns in der Defensive viel zu wenig bewegt“, kritisierte der Coach. So war der 0:1 Rückstand kurz vor der Pause nicht unverdient. Doch kurz vor dem Abpfiff der ersten Hälfte setzte sich Ilias Zibuh in einer Einzelaktion über außen durch und traf aus spitzem Winkel in die kurze Ecke zum Ausgleich.

Treffer nicht anerkannt

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Filippas Filippou das vermeintliche 2:1, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer nicht an. „Der Ball prallte mit Wucht gegen eine Stange, an der das Netzt befestigt ist. So sah es so aus, als wenn Pfosten oder Latte getroffen wurden“, berichtete Aksoy. Auf der Gegenseite erwies sich die SSVg-Defensive als anfällig, denn nach Düsseldorfer Pässen in die Tiefe mussten sie gleich zwei Gegentore hinnehmen.

Athanasios Xiros brachte sein Team nach einem Dribbling auf 2:3 heran, doch Filippas Filippou scheiterte mit seinem Elfmeter nach Foul an Xiros am Torwart und verpasste damit den Ausgleich. Mit einer „Bogenlampe“ aus 40 Metern erhöhten die Benrather auf 4:2, dem hatten die Platzherren nur noch den Anschlusstreffer von Ivan Prcela entgegenzusetzen.

SSVg Velbert 02 U 23 – SG Benrath-Hassels 3:4 (1:1)

Tore: 0:1 (15.), 1:1 Zibuh (45.), 1:2 (53.), 1:3 (63.), 2:3 Xiros (65.), 2:4 (74.), 3:4 Prcela (85.)

SSVg: Schepe (46. Musebrink), Grammozis (46. Weber), Born Soares (46. Ejupi), Rufino Pereira Matias (46. Prcela), Cyrys, A. Amezigar (46. Weldert), Zibuh (46. Z. Amezigar), Raouah (46. Xiros), Grimmert (46. Salkovic), Essahel, Filippou