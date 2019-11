TVD Velbert verliert Test beim Nachbarn Ratingen

In einem Testspiel zwischen zwei Ligarivalen verlor TVD Velbert beim Ratinger SV 04/19 mit 1:2 und bestätigte dabei die Eindrücke aus den jüngsten Meisterschaftspartien. „Die Leistung der Mannschaft stimmte, aber sie offenbarte erneut fehlende Durchschlagskraft in der Offensive“, bilanzierte der Sportliche Leiter Michael Kirschner.

Das Ergebnis spielte für ihn allerdings nur eine untergeordnete Rolle: „Es ging hauptsächlich darum, am spielfreien Wochenende nicht aus dem Rhythmus zu kommen und den Spielern, die zuletzt weniger Spielanteile hatten, die Chance zu geben, sich dem Trainer auch einmal unter Wettkampfbedingungen zu zeigen.“

Trainerwechsel motiviert Ratinger

Da die Ratinger seit zwei Wochen einen neuen Coach haben, waren auch deren Akteure motiviert, sich in guter Verfassung zu präsentieren, und so entwickelte sich eine von beiden Seiten engagiert geführte Begegnung, in der die Gäste die ersten Chancen hatten. Nach einer Flanke von Steven Winterfeld köpfte Fatih Özbayrak den RSV-Torhüter an, der wenig später auch den Kopfball von Jannik Weber nach einer Rechtsflanke von Shogo Tabata abwehrte.

Wenig später verhinderte Maik Bleckmann den Rückstand seiner Mannschaft zunächst, als er im letzten Moment einen Schuss eines Ratingers abblockte. Nach einer halben Stunde gingen die Platzherren dann aber doch in Führung, wobei sie von einem individuellen Fehler des TVD-Torhüters profitierten.

Goro Furuya wollte den Ball aus dem Strafraum nach vorne schießen, ließ sich dabei aber einen Moment zu viel Zeit und schoss daher einen heranstürmenden Angreifer an, von dessen Körper der Ball dann abprallte und über die Linie trudelte. Die Antwort der Dalbecksbäumer ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn Youssef El Boudihi erzielte mit einem Flachschuss aus 20 Metern den Ausgleich.

Moses Lamidi, Ex-Profi und früherer Stürmer der SSVg Velbert, erzielte das Siegtor für Ratingen 04/19 gegen die Bäumer. Foto: Thorsten Tillmann

Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber, deren Trainer insgesamt sechs Auswechslungen vornahm, noch etwas mehr Kraft zu haben, zumal bei den Velbertern einige Akteure nach Verletzungspausen erstmals wieder über einen längeren Zeitraum auf dem Platz standen. Während die TVD-Auswahl nur über Standardsituationen Torgefahr andeuten konnte, ohne jedoch eine zwingende Chance verbuchen zu können, musste auf der Gegenseite Furuya gleich zweimal in höchster Not eingreifen, um durch gute Paraden einen Gegentreffer zu verhindern.

Cleverer Ex-Profi entscheidet das Spiel

In der Schlussphase bewies dann der ehemalige SSVg-Spieler und Ex-Profi Moses Lamidi seine Cleverness, als er in einer unübersichtlichen Situation aus sieben Metern zum 2:1 einschob. „Da stand er da, wo ein Stürmer in so einer Situation eben stehen muss“, stellte Michael Kirschner sachlich fest. Und da die Dalbecksbäumer über genau diesen Stürmertypen nicht verfügen, haben sie in der Meisterschaft bereits einige Punkte liegen lassen.

Als Leon Eschen kurz vor Spielende beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, auch seinen Gegenspieler traf, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Furuya aber abwehren konnte, so dass es letztlich beim 2:1 blieb.

„Das Trainerteam wird seine Schlüsse gezogen haben und vielleicht haben auch die Spieler, die zuletzt wenig Einsatzzeiten hatten, erkannt, ob sie Pluspunkte sammeln konnten oder ob es nicht gereicht hat. Ab sofort gilt aber nun die komplette Aufmerksamkeit der Vorbereitung auf das Derby beim SC Velbert“, stellte der Sportliche Leiter klar.

TVD: Furuya, Sealiti, Eschen, Bleckmann, El Boudihi, Tabata, Özbayrak (60. Aris), Fagasinski (46. Haub), Eisenbach, Weber, Winterfeld.

Tore: 1:0 (30.), 1:1 El Boudihi (37.), 2:1 (82.)