TVD Velbert rechnet in Bocholt mit einem harten Brocken

Oberligist TVD Velbert reist am Sonntag zum stark besetzten Traditionsverein 1. FC Bocholt

Velbert. Zum ersten Rückrundenspiel hat die Auswahl des TVD Velbert die weiteste Reise dieser Saison vor sich, denn sie muss beim 1. FC Bocholt antreten. „Das sind über 100 Kilometer“, weiß der Sportliche Leiter Michael Kirschner.

Mehr Kopfzerbrechen als die Strecke macht den Verantwortlichen jedoch der Gegner. „Wir stehen vor einer ganz schweren Aufgabe“, glaubt der Funktionär. „Die Bocholt haben eine Mannschaft mit viel Individualqualität, spielen in ihrem Stadion auf dem großen Naturrasenplatz und haben zuletzt mit dem 4:0 Erfolg gegen Nettetal ein Zeichen gesetzt.

Mehrere Ex-SSVg-Spieler nun am Hünting

Die Dalbecksbäumer treffen in Bocholt auch auf drei Spieler mit einer Velberter Vergangenheit, denn Philipp Meißner, Tim Winking und Pascale Talarski trugen beide schon das Trikot der SSVg.

Bekanntester Spieler des 1. FC ist aber wohl Ex-Profi Maurice Exslager der bereits über 100 Zweitligaspiele für den 1. FC Köln und MSV Duisburg absolvierte, momentan aber eher die Rolle des Jokers einnimmt, obwohl er noch im besten Fußballalter (28 Jahre) ist. „Aber auch andre Bugla und Timur Karagülmez sind Leute, die schon viele Jahre in der Oberliga und höher gute Leistungen gebracht haben“, weiß Michael Kirschner. Trotz der starken Besetzung haben die Bocholter oftmals nicht überzeugen können und viele Punkte liegen lassen, so dass der Abstand zu Spitzenreiter Straelen schon 18 Punkte beträgt.

„Auch wenn sie im Kampf um den Aufstieg wohl keine Rolle mehr spielen, werden sie sicherlich noch interne Ziele haben. Zudem werden sie sich möglicherweise auch für die Hinspielniederlage bei uns revanchieren wollen“, vermutet der Sportliche Leiter.

Der erfahrene Bocholter Offensivmann Pascale Talarski spielte vergangenen Saison noch in Velbert bei der SSVg. Foto: Thorsten Tillmann

Trotzdem rechnet er sich Chancen aus, die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten zu müssen. „Wir haben die letzten drei Spiele nicht verloren und fünf Punkte geholt. Jetzt wollen wir den Schwung des Derbysieges gegen den SC mitnehmen und noch weitere Punkte vor der Winterpause holen“, betont er und ergänzt: „Tabellarisch stehen wir als 13. zwar weit unten, aber im Abstiegskampf sehe ich uns angesichts von acht Punkten Vorsprung auf die gefährdete Zone nicht. Wir befinden uns eher in einem breit gefächerten Mittelfeld.“

3:0-Erfolg beim SC tat dem Selbstvertrauen gut

Beim 3:0 beim Ortsnachbarn SC hat Kirschner erkannt, dass die Spieler mit der Führung im Rücken sicherer geworden sind. „Da ist eine Last von uns abgefallen, aber wir haben gegen die Topteams auch schon gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können. Und nun fahren wir eben nach Bocholt, um da etwas mitzunehmen.“

Verletzt ausfallen wird weiterhin Torhüter Mauritz Mißner, der allerdings in den letzten Spielen von Goro Furuya gut vertreten wurde. Ein Fragezeichen steht auch hinter Ronay Kosan, der nach seinem Einsatz in der Zweitvertretung über Leistenbeschwerden klagte.

Noch Platz für Fans im Bus

Das TVD-Team tritt die lange Reise mit dem Bus an, hier ist auch Platz für bis zu 20 Fans. Abfahrt ist um 11.45 Uhr am Platz in Birth. Kostenpunkt 10 Euro. Anmeldungen beim Abteilungsleiter Werner Matyssek (Tel. 0160/ 64 77 07 ) oder bei Michael Kirschner.