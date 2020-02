TVD Velbert: Bäumer biegen Partie beim FC Kray um

Der TVD Velbert ist stark ins neue Jahr gestartet. Auf das Remis gegen den Tabellenzweiten 1. FC Monheim ließ der Fußball-Oberligist den 2:1-Auswärtserfolg im Nachholspiel beim FC Kray folgen. Dabei zeigten die Bäumer Kämpferqualitäten, denn sie bogen die Partie in der KrayArena an der Buderusstraße in einer für sie sehr schwierigen Situation noch um.

Nach einer ausgeglichenen und ereignisarmen ersten Halbzeit waren die Krayer nämlich im zweiten Durchgang am Drücker. 22 Minuten vor Schluss gingen sie dann auch in Führung, allerdings unter entscheidender Mitwirkung des Velberters Mo Sealti. Dem sonst zuverlässigen Innenverteidiger rutschte beim Rückpassversuch der Ball über den Schlappen – der Krayer Maurice Tavio Y Huete roch den Braten, schnappte sich den Ball und lief unbehelligt auf TVD-Keeper Lukas Lingk zu, dem er mit einem platzierten Schuss keine Chance ließ.

TVD steckt den Schock des dusseligen Gegentores schnell weg

Doch die Dalbecksbäumer steckten den Schock weg, Trainer Hüzeyfe Dogan und Spielführer Erhan Zent trieben das Team nach vorne. Das zahlte sich schnell aus. Nach einem TVD-Standard bekam die Krayer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Torwart Marius Delker konnte dann den Schuss von Fatih Özbayrak noch abwehren, doch im Nachsetzen erzielte der aufgerückte Verteidiger Maik Bleckmann den Ausgleich.

Starker Einsatz: TVD-Sspielführer Erhan Zent stoppt den Vorstoß des Krayer Angreifers Ilias Elouriachi Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das Spiel nahm nun an Dramatik zu, beide Teams wollten den Siegtreffer, beide erspielten sich auch Möglichkeiten. Die Velberter nutzten schließlich eine davon zur Entscheidung. Dabei drehten sie die Entstehungs-Geschichte des Krayer Tores einfach um, nun waren die Velberter Nutznießer eines bösen Patzers des Gegners. Denn die Krayer leiteten mit einem eigenen Freistoß einen schnellen Konter der Bäumer ein – am Endes des Spielzuges tauchte niemand anderes als der vorherige Pechvogel Mo Sealti auf und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie.

Die Bäumer brachten den wertvollen Vorsprung dann halbwegs sicher ins Ziel. Kaum war die Partie abgepfiffen, stürmte Trainer Hüzeyfe Dogan jubelnd auf den Platz. Einen der ersten Spieler, den er umarmte, war Mo Sealiti.

Kurz darauf zog Dogan das Fazit der spannenden Partie: „Ich bin sehr froh über den Sieg, wobei ich zugestehe, dass er ein wenig glücklich war. Ein Remis wäre auch gerecht gewesen. Denn man hat besonders in der zweiten Halbzeit gesehen, welche Qualität die Krayer in der Offensive haben.“

Zugleich sei der Erfolg aber sicher nicht unverdient. Denn eben jenen Essener Angriff hatte der TVD in der ersten Halbzeit ganz gut im Griff. „Vor dem Wechsel hatten wir sogar die besseren Chancen.“ So scheiterte Alex Fagasinski nach zwei schnellen Vorstößen zweimal nur knapp, einmal forderten die Velberter vergeblich Handelfmeter, als sich ein Essener in Fagasinskis Schuss geworfen hatte. Und schließlich sei es schon eine starke Leistung, in der KrayArena zu gewinnen. „Das schafft nicht jeder.“

TVD: Lingk - El Boudihi (57. Ellguth), Bleckmann, Sealti, Zent, Yildiz (90. Kosan), Meier, Fagasinski, Oberlies, Özbayrak (76. Aris), Zamkiewicz (57. Rybacki). - Tore: 1:0 Tavio Y Huete (68.), 1:1 Bleckmann (78.), 1:2 Sealti (80.). - Zuschauer: 123. - Schiedsrichter: Marcel Donath