Velbert. Der TVD startet am Sonntag in Kray in die Restrunde der Oberliga. Dabei stellen sich die Bäumer auf die starke Offensive der Essener ein

TVD Velbert: Bäumer beginnen beim FC Kray

„Wir sind froh, dass es jetzt endlich weitergeht“, gibt TVD-Trainer Hüzeyfe Dogan vor der Saisonfortsetzung am Sonntag (15 Uhr) beim FC Kray zu.

„Nach vier Wochen Vorbereitung haben wir jetzt wieder die erste reguläre Trainingswoche hinter uns und wollen dann auch jetzt um Punkte spielen.“

TVD-Trainer Dogan warnt vor spiel- und sturmstarken Krayern

Mit den Ergebnissen und Leistungen in den Testspielen war er überwiegend zufrieden, nur mit der Generalprobe nicht so ganz. „Wir haben gegen die Hammer SpVg zwar gewonnen, aber mir hat die mannschaftliche Geschlossenheit und die Kompaktheit gefehlt. Da hat auch die Organisation im Spiel gegen den Ball nicht so gut funktioniert hat es hinten manchmal gebrannt “, berichtete Dogan.

„Gegen Kray dürfen wir uns das nicht erlauben, so viele Räume anzubieten, denn das ist eine spielstarke Mannschaft mit sehr viel Offensivqualität“, mahnt der ehemalige Profi. Dabei denkt er vor allem an seinen ehemaligen Mitspieler bei der SSVg in der Regionalliga, Philipp Schmidt, der zumeist mit Ilias Elouriachi in der Spitze agiert.

TVD-Trainer Hüzeyfe Dogan: „Wir sind froh, dass es jetzt endlich weitergeht.“ Foto: Stefan Rittershaus

Noch torgefährlicher waren bislang aber die beiden Mittelfeldakteure Yassine Bouchama und Kevin Barra, die beide bereits zehn Saisontore auf ihrem Konto haben.

An Offensivstärke haben aber auch die Dalbecksbäumer im Winter zugelegt, denn Neuzugang Kevin Zamkiewicz hat in den Testpartien seine Abschlussqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Er hat bislang in jedem Spiel getroffen und sorgt für die Torgefahr, die wir in der Hinrunde vermisst haben“, hat der Trainer festgestellt.

TVD baut auf WintertransferKevin Zamkiewicz

So ist davon auszugehen, dass der ehemalige Frohnhausener sofort in der Startelf stehen wird und nicht wie Borussia Dortmunds Topscorer Haarland zunächst auf der Bank „schmoren“ muss. Die Frage, wer den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird, will der Trainer kurzfristig beantworten. „Mauritz Mißner hat nach seiner Meniskusoperation noch Trainingsrückstand. Und zwischen Lukas Lingk und Goro Furuya wird es eine ganz schwere Entscheidung, denn beide haben ihre Sache bislang gut gemacht.“

Tumanan und Raudino erfolgreich operiert

Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen des angeschlagenen Ahmet Efe Aris und Fatih Özbayrak (Erkältung). Nicht dabei sind in jedem Fall die langzeitverletzten Jeffrey Tuman und Giuseppe Raudino, die beide nach ihren Kreuzbandrissen in der Vorwoche erfolgreich operiert wurden. „Wenn wir gut und kompakt stehen und schnell umschalten, haben wir sicherlich die Chance, aus Kray etwas mitzunehmen“, glaubt der Ex-Profi, der mit einem ähnlich knappen Ergebnis wie in der Hinrunde rechnet, als die Velberter mit 1:0 gewannen.