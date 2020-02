TTC Velbert ist wieder im Aufstiegsgeschäft

Kaarst/Lüdenscheid. Verbandsligist TTC SW klettert blickt nach dem 9:3 in Lüdenscheid Richtung Spitze, Union III muss nach dem 6:9 bei Holzbüttgen nach unten schauen

Nach der erneut knappen 6:9-Niederlage in Holzbüttgen bleibt die dritte Herrenmannschaft des SV Union Velbert in der Rückrunde weiter ohne Erfolgserlebnis. Dagegen rückt der TTC Schwarz-Weiß Velbert nach dem imponierenden 9:3 in Lüdenscheid auf Rang drei vor.

SV DJK Holzbüttgen II – SV Union Velbert III 9:6.

Am Niederrhein hatten die Hausherren den besseren Start und gewannen zwei Doppel gegen Wolter/Friedrich und Jungblut/Beneke. Für die Gäste holten Kley/Misinsky den ersten Punkt. Dann gelangen den Gastgebern drei Siege in Folge. Zwar konnten Frank Wolter und Pascal Friedrich für die Union punkten, aber nach dem ersten Abschnitt hieß es 3:6.

Als dann auch noch Lennart Kley und Vladimir Misinsky knapp im fünften Satz bezwungen wurden, war mit dem 3:8 die Vorentscheidung gefallen. Die Velberter kämpften aber vorbildlich und kamen durch Punkte von Rainer Jungblut sowie erneut Wolter und Friedrich noch einmal auf 6:8 heran.

Christoph Schwalfenberg fehlte im letzten Einzel auch das nötige Quäntchen Glück: Nach 10:12 im fünften Satz stand nach mehr als vier Stunden Kampf die 6:9-Niederlage fest.

Pascal Friedrich holte zwei Einzelpunkte für Union III. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Gastgeber konnten damit nach Punkten mit dem SV Union gleichziehen, der nun nach „unten“ schauen und im Kampf um den Klassenerhalt bald punkten muss.

SVU III: Kley, Misinsky, Wolter 2, Jungblut 1, P. Friedrich 2, Schwalfenberg, Misinsky/Kley 1

TTSG Lüdenscheid –TTC SW Velbert 3:9.

Die Gastgeber mussten mit zwei Ersatzspielern antreten, während bei den Gäste Raphael Nussbaum für Radoslaw Lukasik spielte. Zum wiederholten Male gelang den Velberter ein Traumstart mit den Gewinn aller drei Doppel, wobei Gürsching/Ehlert in den fünften Satz mussten.

Danach konnte nur der Lüdenscheider Spitzenspieler Peter Petrovics seine Einzel gegen Younes Gürsching und Michal Wierzchowski gewinnen.

Daneben musste Nussbaum eine unglückliche 12:14-Niederlage im fünften Satz hinnehmen. Die anderen Partien bestimmten die Velberter mehr oder weniger deutlich und kamen am Ende zu einem unerwartet deutlichen 9:3-Erfolg. Nach dem Vorrücken auf Rang drei haben die „Schwarz-Weißen“ durchaus wieder Chancen im Kampf um den Aufstieg.

TTC SW: Wierzchowski 1, Gürsching 1, Priestley 2, Ehlert 1, Hosseini 1, Nussbaum, Gürsching/Ehlert 1, Wierzchowski/Priestley 1, Hosseini/Nussbaum 1.