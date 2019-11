SSVg Velbert will guten Lauf fortsetzen

Der Velberter Oberligist reist zu TuRU Düsseldorf, hier feiert Trainer Marcus John ein Wiedersehen mit dem Team, bei dem er einst Kapitän war

Velbert. Womöglich hat nur das überraschend spielfreie Wochenende die Aufholjagd der SSVg Velbert in der Fußball-Oberliga stoppen können. Die Nachholpartie bei den Sportfreunden Baumberg war am vergangenen Samstag auf Wunsch der Gastgeber auf das neue Jahr verschoben worden. Die SSVg hätte trotz einiger Personalprobleme sicher gerne gespielt, denn seit Wochen läuft es prächtig. Nun können die Velberter wieder ran, am Sonntag (15 Uhr) treten sie an der Feuerbachstraße bei TuRU Düsseldorf an.