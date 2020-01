SSVg Heiligenhaus zwischen Grünkohl und Trendsport

Etliche Vereine stoßen auf das neue Jahr mit Sekt an, zum Neujahrs-Empfang der SSVg 09/12 Heiligenhaus gehört traditionelle eine andere Köstlichkeit: Grünkohl. Der wurde auch diesmal wieder im Thum 1897 serviert. Der SSVg-Vorsitzender Werner Müller begrüßte und beköstigte Ehrenmitglieder, Abteilungsleiter Freunde, Förderer und Ehrengäste, darunter Landrat Thomas Hendele, den stellvertretenden Bürgermeister Heinz-Peter Schreven und den städtischen Kämmerer Björn Kerkmann und Vertretern der Parteien um Rat.

Vorbildlicher Einsatz der Ehrenamtlichem bei der SSVg 09/12

Der Vorsitzende dankte den Übungsleitern und Mitarbeitern, die „weit über die vergüteten Stunden hinaus tätig sind“ – auch ihrem Einsatz sei es zu verdanke, dass die SSVg 09/12 so vielen in der Stadt die Möglichkeit biete Sport in verschiedensten Sparten zu betreiben.

Es gibt Gesundheits- und Fitnesssport, Kinder-Angebote, Leichtathletik und die große Fußball-Abteilung mit zwölf Jugend und vier Erwachsenenteams.

Der positive Trend bei den Mitgliederzahlen halte an, die SSVg nähere sich der 1400er-Marke. „Die Rahmenbedingungen dafür sichert die Stadtverwaltung, mit der in den nächsten Monaten die notwendigen Anpassungen des Nutzungsvertrages der Sportplätze abgeschlossen werden sollten“, sagt der vorsitzende Werner Müller.

Ein Verein im stetigen Wandel

Das Grünkohlessen beim Neujahrs-Empfang steht für Bodenständigkeit und Tradition, zugleich zeigt sich die SSVg 09/12 offen für Neues und nimmt Trends auf. „Ein Verein ist stetig im Wandel“, betont Müller. Als Beispiel führt er eine frisch gegründete Abteilung an: Floorball.

Die neue Sparte, auch als „Unihockey“ geläufig, hat es schnell auf fast 60 Mitglieder gebrucht, darunter sind über 40 Kinder, die am Spielbetrieb NRW teilnehmen. Um auch Heimspiele auszugetragen benötigten die Floorballer eine transportable Bande. Die sicherten sie sich durch eine originelle Initiative.

Durch einen Internet-Aktion einer überregionalen Bank wurde die SSVg 09/12 auf eine Förderung von Sportvereinen aufmerksam. Die Heiligenhauser Bürger halfen mit und sorgten mit über 4000 Stimmen für einen Gewinn von 5 000 Euro, die dann zum großen Teil für die Bande genutzt wurden.

Somit können die Floorballer nun auch daheim die Plastikbälle übers Hallenparkette jagen: Die Heimpremiere steigt in der Halle des Immanuel-Kant-Gymnasiums am Wochenende 15./16. Februar.