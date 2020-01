Vergangene Woche schossen die Hockey-Damen des HC Velbert neun Tore gegen Köln, diese Wochen nun schluckten sie neun Tore von Köln. Auf den 9:0-Erfolg im Heimspiel gegen Blau-Weiß Köln II folgte nämlich die 2:9-Schlappe in der Auswärtspartie bei Rot-Weiß Köln II.

Die Höhe der Niederlage passte HCV-Trainer Maurice Krampe zwar nicht, allerdings wird er schon damit gerechnet haben, dass es sein Team in dieser Partie sehr schwer haben würde. Die Domstädterinnen sind nicht nur Tabellenführer, sondern verfügen auch über Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung.

RW Köln II nutzt die Bundesliga-Erfahrung

Diese Routine machte sich dann auf dem Parkett bemerkbar. Die Velberterinnen hatten zwar gute Phasen, schossen auch zwei schöne Tore durch Carlotta Ganssen und Jule Hänel und steckten nie auf – doch ihre Fehler wurden von der cleveren Bundesliga-Reserve konsequent bestraft.

„Rot-Weiß Köln war heute in allen Belangen besser als wir. Hier sieht man, dass wir gegen Mannschaften mit Regionalliganiveau noch unsere Schwierigkeiten haben“, lautet das Fazit von Trainer Maurice Krampe Fazit zum Spiel.

Trotz der zweiten Niederlage in den vergangenen drei Spielen brauchen sich die HCV-Damen in der laufenden Saison keine Sorgen zu machen. Den Klassenerhalt in der Hallen-Oberliga haben sie dennoch bereits in der Tasche, denn Konkurrent Aachen hat gleichzeitig ebenfalls verloren und kann den Velberterinnen nach dem 3:5 gegen gegen Bergisch Gladbach nicht mehr gefährlich werden – und genau jene Aachenerinnen sind am Sonntag zu Gast in Velbert.

HCV-Damen: Söylmez; Becker, Ganssen (1), Greve, Hänel (1), Jülicher, Krampe,

Ludwig, Röhricht, Schmahl, Schulte