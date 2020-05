Schnupperkurse beim Golfclub Hösel

Heiligenhaus. Die Golfer dürfen ihrem Sport wieder nachgehen. Der GC Hösel bietet Interessierten zwei Termine an, Golf einmal auszuprobieren.

Eine der ersten Sportler, die nach der coronabedingten Pause wieder auf ihr geliebtes Grün gehen durften, waren die Golfer. Zwar sind eine Vielzahl an Auflagen zu beachten, dass hindert den Golfclub Hösel aber nicht daran, in Zusammenarbeit mit der Golfschule Niesing Schnupperkurse für Interessierte anzubieten.

Die ersten dreistündigen Schnupperkurse finden am 24. Mai und am 14. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Wer dann seine Freude am Golf entdeckt hat, kann im Rahmen eines Platzreifekurses den „Führerschein“ für das Golfspiel erwerben. Sollten diese Termine nicht in den Kalender passen, so besteht die Möglichkeit, als Gast die ersten Trainerstunden bei einem Golflehrer zu buchen.

Das Serviceteam des Golfclubs steht für weitere Fragen in der Geschäftsstelle des GC Hösel unter der Rufnummer 0 20 56 / 9 33 70 zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.golfclubhoesel oder. www.golfschule-niesing.de.