SC Velbert verspielt Auftakt-Sieg beim Winter-Cup

Der Auftakt beim Winter-Cup in Essen, den der SV Burgaltendorf austrägt, lief für die Fußballer des SC Velbert nicht ganz nach Plan. Trotz einer guten Leistung in der ersten Hälft, kam das Team von Coach Andreas Berkenkamp am Ende nicht über ein 1:1 gegen die Sportfreunde Niederweniger, die wie die Clubberer in der Oberliga spielen, hinaus.

„Wir haben gut begonnen, hatten eine gute Organisation im Spiel, haben ein solides Zweikampfverhalten gezeigt und uns auch etliche Chancen herausgespielt“, so Berkenkamp, dessen Mannschaft zur Pause auch schon 3:0 hätte führen können. Das Tor fiel dann aber erst in der letzten Minute des ersten Durchgangs. Nach einem Handspiel der Sportfreunde bekamen die Velberter einen Elfmeter zugesprochen, den Rene Burczyk sicher zur 1:0-Führung verwandelte.

Sportfreunde machen mehr Druck

In der zweiten Hälfte gingen die Hattinger engagierter zu Werke, setzten die Velberter zunehmend unter Druck. „Wir haben dann ein bisschen nachgelassen und erneut unsere Chancen nicht genutzt“, so der SC-Coach. Das bestraften die Sportfreunde aus Niederwenigern prompt. In der 90. Minute trafen sie, nach einem Torwartfehler von Peter-Richard Garweg zum 1:1-Ausgleich.

„Es geht gar kein Vorwurf an unseren Torwart und die Abwehr. Ein Ball kann immer mal durchrutschen. Die Punkte haben wir vorne verloren und können darum auch nicht zufrieden sein“, resümierte Berkenkamp. Der SC braucht im letzten Gruppenspiel (Freitag, 19 Uhr) gegen Burgaltendorf einen Sieg, um das Finale zu erreichen.