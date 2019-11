SC Velbert II jagt den Nachbarn Türkgücü

Velbert. Mit dem 4:1-Erfolg beim FSV Vohwinkel verteidigt SC Velbert II Platz zwei in der Kreisliga A und bleibt dem Nachbarn Türkgücü auf den Fersen.

„Wir sind in der zweiten Halbzeit stärker geworden und haben dann auch jeweils zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, so dass der Sieg auch in der Höhe völlig verdient ist“, kommentierte „Bobby“ Schwarz, der gemeinsam mit Andreas Nitas das SC-Trainerduo bildet, den 4:1 Erfolg gegen die Zweitvertretung des FSV Vohwinkel. Somit verteidigten die Velberter Tabellenplatz zwei und jagen auch weiterhin den Ortsnachbarn und Spitzenreiter Türkgücü.