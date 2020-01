SC Velbert holt Pascal Kubina vom Nachbarn SSVg

Verstärkung vom Nachbarn bekommt Fußball-Oberligist SC Velbert: Die Clubberer verpflichten für die Restrunde Pascal Kubina vom Liga- und Lokalrivalen SSVg Velbert. Der 20-jährige hatte es in der vergangen Saison auf 21 Oberliga-Einsätze gebracht, in der laufenden Spielzeit kam der bestens ausgebildete Innenverteidiger nicht mehr so gut zum Zug.

Ausbildung bei den Jugend-Bundesligateams des MSV Duisburg

Pascal Kubina war seinerzeit vom MSV Duisburg nach Velbert gewechselt, bei den Zebras hatte er in der U 17 und in der U 19 gespielt und zum Jugend-Bundesliga-Kader gezählt.

Dirk Graedtke, Vorsitzender des SC Velbert, freut sich über den Winter-Transfer: „Ich gehe bei der ordentlichen Ausbildung davon aus, dass Pascal uns wirklich weiterhilft und unsere Defensive mit verstärkt. Er gehört außerdem zu den Spielern, die nicht jede Saison woanders anheuern. Das ist ja bekanntlich auch unsere Philosophie: Auf eine gewisse Kontinuität zu setzen.“

Angesichts der wenig erfolgreichen Saison, die der Club bislang in der Oberliga hingelegt hat, soll Kubina nicht der einzige Zugang bleiben. „Wir sind auch weiter auf der Suche nach einem Mittelfeld- und Angriffsspieler. Mal sehen was sich da noch auftut“, sagt Graedtke.