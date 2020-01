SC Velbert feiert rauschende Premiere in der Halle

Eine rauschende Premiere feierte die Jugendfußball-Abteilung des SC Velbert. Das frisch aus der Taufe gehobene Hallenturnier um den Mongo’s Youth-Cup erwies sich als Volltreffer. Die Clubberer stemmten die aufwendige Organisation und brachten an zwei langen Tagen vier stark besetzte Turniere von der U 11 bis zur U 17 auf das Parkett des Emka-Sportzentrums.

Nachwuchs der Bundesliga-Teams präsentiert sich gut

Etliche prominente Vereine wie Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach, Wuppertaler SV, RW Oberhausen, Rot-Weiß Essen und Schwarz-Weiß Essen hatten ihre Talente geschickt. Das Großereignis kam bei den Aktiven und beim Publikum gut an, die große Halle war an beiden Tagen gut gefüllt, die Jugendleiter Bobby Schwarz und Andre Adomat konnten zufrieden sein.

Fortuna Düsseldorf (rot) gewann das U 15-Turnier, hier eine Szene aus der Partie gegen den ETB aus Essen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Zwei Tage, vier Turniere, unzählige spannende Spiele und sensationelle Tore und: kein Stress, kein Ärger, maximale Fairness. So und genau so verstehen wir Jugendfußball“, lautete das Fazit der Clubberer. „Ganz wichtig ist der Dank an die vielen Helfer: Die waren zweimal zwölf Stunden im Einsatz. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen“, betonte Andre Adomat, der sportliche Leiter der SC-Jugend.

Gastgeber SC Velbert zeigt sich zufrieden

Adomat, der auch zum Trainerstab der ersten Mannschaft gehört, zeigte sich auch mit der fußballerischen Bilanz zufrieden. Sowohl die Nachwuchs-Spieler der Bundesliga-Vereine, als auch die anderen Mannschaften im großen Feld der insgesamt 38 Nachwuchsteams hatten sich gut präsentiert. Auch die Talente des Gastgebers hielten sich wacker, die U 17 drang sogar bis ins Halbfinale vor. „Bei der starken Konkurrenz haben sich unsere Junioren gut gehalten“, so Andre Adomat. Die Gewinner hießen schließlich Bayer Wuppertal (U 11 ), SG Unterrath ( U 13), Fortuna Düsseldorf (U 15) und Waltrop (U 17).

Viel Lob auch von den Gästeteams

„Wir haben auch viel Lob von den Gästevereinen bekommen, die Organisation hat gut geklappt“, sagt Jugendleiter Bobby Schwarz. Der Erfolg der Jahrespremiere macht im Lager der Clubberer Lust auf mehr, die nächsten großen Jugend-Turniere für den Sommer haben sie bereits auf dem Schirm.

Auch den zweiten Mongo’s Youth-Cup würden sie im nächsten Jahr gerne ausrichten – etliche Mannschaften, die gerne wieder kommen würden, gibt es ja schon.