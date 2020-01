SC Velbert bittet zum nächsten Hallenzauber

Das alte Jahr klang in Velbert mit einem Hallenfußball-Spekatel aus, das neue beginnt mit dem nächsten Großereignis auf dem Hallenparkett. Kurz vor Silvester wurde im voll besetzten Zitronenbunker die Stadtmeisterschaft der ersten Mannschaft entschieden, am ersten Wochenende des neuen Jahres kämpfen die Junioren um einen wichtigen Pokal: Um den Mongo’s Youth-Cup des SC Velbert. Die Clubberer bitten am Samstag und Sonntag zu einem qualitativ und quantitativ sehr stark besetzten Jugend-Turnier.

Genau genommen sind es sogar vier Turniere: Denn die U11-, U 13-, U -15 und U 17-Junioren werden an den beiden langen Tagen im Velberter Emka-Sportzentrum um die Trophäen kämpfen.

Auch Schalke und Mönchengladbach im Emka Sportzentrum

Dabei schicken auch prominente Vereine wie FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen oder der Wuppertaler SV ihre Nachwuchs-Hoffnungen auf das Hallenparkett. „Wir erleben vier hochinteressanten Hallenfußballturnieren, bei denen sich die jugendlichen Top-Talente unserer Region messen“, befindet Mitorganisator Alexandros Soukas vom SC – der ja eh in bester Hallenfußball-Stimmung sein dürfte. Denn die erste Mannschaft der Clubberer hat gerade die Stadtmeisterschaft gewonnen – es war ihr vierter Titel im gerade vollendeten Jahrzehnt.

Der SC Velbert ist zudem bekannt für seine erfolgreiche und engagierte Jugendarbeit. Daher passt die Kombination Hallen- und Jugendfußball beim SC sicherlich hervorragend.

Gtoßes Hallen-Turnier beim SC Velbert für Junioren. Bobby Schwarz (li.) und Andre Adomat werben für den Mongos-Youth-Cup Foto: sc

Gleich zum Auftakt am Samstag um 9 Uhr, wenn die U13-Junioren aufspielen, geben sich Jugendteams mit klingenenden Namen die Klinke in die Hand.

Nachwuchs der Bundesliga-Teams in Velbert

Die NLZ-Teams (Nachwuchs-Leistungszentrum) der Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach sind dabei. Wir freuen uns, sie in Velbert begrüßen zu dürfen“, betont Andre Adomat, der sportliche Leiter der SC-Jugendabteilung.

Mit den Talenten des Cronenberger SC der SG Unterrath, des SSV Bergisch Born und des Cronenberger SC rundet sich das Bild eines erstklassig besetzten Feldes ab. „Das beste U 13 Feld der umliegenden Kreise“, glaubt Gastgeber SC.

Elite der C-Junioren spielt am Nachmittag auf

Das zweite Turnier schließt sich gleich um 14.45 Uhr an. Dann haben die U 15-Junioren ihren Auftritt – ebenfalls mit einem ganz starken Teilnehmerfeld. „Mit den Teams von Rot-Weiß Oberhausen, 1.FC Mönchengladbach, ETB Schwarz-Weiß Essen, VfB 03 Hilden, SG Unterrath, TSV Meerbusch, Ratingen 04/19 und Spvg Schonnebeck haben wir die Elite der C-Jun.-Niederrheinliga zu Gast“, sagt Andre Adomat, der dabei noch einen Verein heraus hebt: „Top-Favorit in diesem exzellenten Teilnehmerfeld ist sicherlich unser Partnerverein Fortuna Düsseldorf.“ Die Landeshauptstädter arbeiten schon seit längerem mit den Clubberern zusammen.

Steht der erste Turniertag unter dem Zeichen der bekannten Namen, so setzen die Velberter für den zweiten Tag mehr auf den Charme von Derbys unter Nachbarschaftsduellen. Das trifft besonders auf das U 11-Turnier zu, das den Turniertag um 9 Uhr eröffnet.

Hier sind neben Gastgeber SC auch die heimischen Teams SSVg Velbert, SV Union Velbert und Blau-Weiß Langenberg am Start, dazu gut bekannte Nachbarvereine wie TSV Ronsdorf, Grün-Weiß Wuppertal, SSV Bergisch Born, SV Bayer Wuppertal, Cronenberger SC, SG Unterrath und Blau-Weiß Langenberg.

Gut besetztes U 17-Turnier rundete die beiden Turniertag ab

Nach dem Turnier der Jüngsten beenden die ältesten den Mongo‘s Youth Cup, wenn ab 14.45 Uhr die U 17-Junioren um den Pokal spielen. Auch hier mit starker Besetzung, Fortuna Düsseldorf ist noch einmal dabei, dazu der ETB Schwarz-Weiß.

Weitere gute Teams aus der Region wie Cronenberger SC, TSV 05 Ronsdorf, VfB Hilden, SF Baumberg Bergisch Born komplettieren das Feld.

„Ein echtes Bonbon also zum Schluss“, sagt der sportliche Jugendleiter Andre Adomat, dessen Frage mit Blick auf das Turnier eine rhetorische ist: „Warum also nicht das neue Jahr mit erstklassigem Jugendfußball beginnen?“

DER TURNIERPLAN

U 13 Junioren (Samstag 9 Uhr): Gruppe A: SC Velbert, Fortuna Düsseldorf, SSV Bergisch-Born, FC Schalke 04, Cronenberger SC. - Gruppe B: SC Velbert II, SG Unterrath, Rot-Weiß Oberhausen,

Borussia Mönchengladbach, Wuppertaler SV.

U 15 Junioren (Samstag 14.45 Uhr): Gr. A: SC Velbert, RW Oberhausen, TSV Meerbusch, Germania Ratingen, Spvg Schonnebeck - Gr. B: Fortuna Düsseldorf, SG Unterrath, VfB Hilden, FC Mönchengladbach, ETB Schwarz-Weiß.

U 11 Junioren (Sonntag 9 Uhr): Gr. A: SC Velbert, TSV Ronsdorf, Grün-Weiß Wuppertal, Bergisch-Born, Union Velbert. - Gr. B: SSVg Velbert, Bayer Wuppertal, Cronenberger SC, SG Unterrath, Blau-Weiß Langenberg.

U 17-Junioren (Sonntag 14.45 Uhr): Gr. A: SC Velbert, ETB, Cronenberg, TSV Ronsdorf. - Gr. B: VfB Hilden, SF Baumberg, Fortuna Düsseldorf, Bergisch-Born.

Der Eintritt ist frei. Für Essen und Getränke wird gesorgt.