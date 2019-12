SC II stürzen Türkgücü im Velberter Stadtduell

Das Velberter Stadtduell der Fußball-Kreisliga A als Spitzenspiel: Die Reserve des SC konnte den Nachbarn Türkgücü knapp mit 3:2 distanzieren und damit vom ersten Platz stoßen.

„Es war ein richtiges Derby, mit allem, was dazugehört“, meinte „Bobby“ Schwarz, Teil des SC-Trainerteams, das er gemeinsam mit Andreas Nitas bildet, nach dem 3:2 Erfolg in der BLF-Arena. Fünf Tore, viele Zweikämpfe, aber auch einige Nickeligkeiten unter den Akteuren, aus denen zehn Gelbe Karten resultierten, gaben der Begegnung die „richtige Würze“.

In der Anfangsphase hatten die Platzherren leichte Feldvorteile und mehr Ballbesitz. Während Türkgücü versuchte, mit längeren Bällen in die Spitze zu kommen, suchten die Clubberer den Weg über die Außenpositionen.

SC II schießt sich Führung heraus

Damit erspielten sie sich drei gute Möglichkeiten, doch Lukas Sender war zu zögerlich und spielte quer, anstatt selbst abzuschließen, und Ricardo Beckmanns Flanke und Hereingabe waren beide nicht präzise genug. Besser machte der es dann aber als Vollstrecker, als er nach einem zu kurz abgewehrten Eckball von Lamine Diame aus zehn Metern zum 1:0 traf.

Bobby Schwarz, der mit Andreas Nitas das SC-Trainerduo bildet, war zufrieden sein. Sein Team festigt die Position in der Spitzengruppe. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Nach dem Seitenwechsel versuchte Türkgücü Druck aufzubauen, gab den Gastgebern dabei aber auch einige Räume frei. Einen davon nutzte Pierre Nolte, der Danny Kotyrba im Strafraum anspielte, doch vor dem Schuss von Ibrahim Balde regelwidrig gestoppt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Diame sicher zum 2:0. Als Nolte nur vier Minuten später nach einem Pass von Kotyrba den Ball über den aus seinem Tor herausstürzenden Ahmad Yasin hob, hieß es 3:0 und die Frage nach dem Derbysieger schien beantwortet.

„In dieser Phase waren wir uns wohl zu sicher und das ging zu Lasten der Konzentration“, glaubt „Bobby“ Schwarz. Nach einem Stellungsfehler in der SC-Abwehr verkürzte Mirza Mujkanovic auf 1:3 und nur wenig später schaffte Ali Bayraktar mit seinem Treffer zum 2:3 den Anschluss.

In der Schlussphase ließen die Gäste zwei gute Chancen durch Bayraktar aus, als er einmal an Torhüter Hädrich und einmal am Pfosten scheiterte. Schwarz stufte den Sieg seiner Mannschaft als verdient ein. „Wir hätten sogar 4:0 in Führung gehen können, doch Steffen Schwarz hatte Pech mit seinem Schuss und traf nur den Pfosten. Wir waren 65 Minuten die dominantere Mannschaft, sind dann aber in ein Loch gefallen und mussten noch mal um den Sieg zittern. Dann haben wir uns aber wieder gefangen und den Sieg nach Hause gebracht“, resümierte der SC-Coach.

Türkgücü-Coach Köstereli ist sauer auf die Unparteiischen

Völlig anders beurteilte Türkgücü-Trainer Furkan Köstereli die Partie. „Das war eine absolut unverdiente Niederlage, denn wir wurden total verpfiffen“, schilderte er seine Sicht der Dinge. „Vor dem Eckball zum 1:0 ist Yalcin Erciyes gefoult worden und wir hätten einen Freistoß bekommen müssen. Dann wären wir nicht in Rückstand geraten. Ich rede nicht gerne und eigentlich nie über Schiedsrichter, aber diesmal muss ich es tun. Er hat viele Fouls gegen uns nicht gepfiffen und viele Abseitspositionen nicht gesehen“, machte er seinem Ärger Luft.

Durch die Niederlage rutschte seine Mannschaft auf Tabellenplatz vier ab und wurde vom Derbysieger überholt, der Platz drei einnimmt, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Wuppertal.

SC II: Hädrich, Kniszewski, Nolte (90.+4 E. Akyüz), Bestler, Tek, Diame (76. Schlupkothen), Sender, Lange. Kotyrba (90.+1 Schröder), Schwarz, Beckmann (87. Wilzek).

Türkgücü: Yasin, H. Akyüz, Tosun, Sirlak, Özkan (85. Muanga), M. Akyüz (46. Mu. Mujkanovic), Bayraktar, Mi. Mujkanovic, Okran, Balde (62. Usta), Erciyes.

Tore: 1:0 Beckmann (19.), 2:0 Diame (56./Strafstoß), 3:0 Nolte (60.), 3:1 Mi. Mujkanovic (70.), 3:2 Bayraktar (74.)