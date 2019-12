Regina Merk holt das Heiligenhauser Triple

Bei den Heiligenhauser Stadtmeisterschaften 2019 im Tischtennis sind die neuen Champions auch die alten. Sowohl Regina Merk (Post SV Heiligenhaus) als auch auch Mesut Duman (TTC 1931 Heiligenhaus konnten ihre Titel in der jeweiligen A-Klasse souverän verteidigen. In den Finals besiegten sie ihre Herausforderer Lilla Kowalczyk (ebenfalls PSV) bzw. Jan Falkenhain (RW 04 Bochum) deutlich.

Erfolg im Einzel, Doppel und Mixed

Duman distanzierte Falkenhain beim 3:1-Sieg mit schnellem, aggressivem Angriffsspiel. Regina Merk sammelte derweil sogar noch zwei weitere Stadttitel. Im Damendoppel gewann sie an der Seite ihrer Teamkollegin Simone Weith; im Mixed dominierte sie mit Partner Björn Meiners (TuS Unterilp) die Konkurrenz. Mit diesem Triple avancierte sie zur erfolgreichsten Teilnehmerin der Titelkämpfe.

Die Doppel-Konkurrenz bei den Herren gewannen Markus Piepiora und Tim Zeimet (beide TTC 1931). Bei der Jugend blieben die Teilnehmer des TTC 1931 unter sich, Joey Budnick siegte vor Oliver Scheffler in der A-Konkurrenz. Riccardo Provinzano sowie Carlos Wenk wurden Stadtmeister in den Jugend B und C Klassen.

Christopher Brülke (Post SV Velbert) im Einzel, bzw. Wolfgang Tillmann/Alexander Klein (beide TTC) im Doppel behielten in der Herren B-Klasse die Oberhand.

Zwei Siege für Dietmar Tönges

Bei den Senioren siegte der ehemalige TTC-Spieler Dietmar Tönges sowohl im Einzel wie auch im Doppel mit Bernd Theumert (TTC 1931). Ihren Titel in der Eltern/Kind-Konkurrenz konnten Oliver und Rainer Scheffler (TTC 1931) erfolgreich verteidigen.

Alles in allem eine runde Sache: „Auch in diesem Jahr fanden die Meisterschaften bei äußerst ansprechendem Niveau ein breites Interesse bei den Aktiven“ befand der Sportwart des TTC 1931, Jochen Rabstein, der das Turnier in bewährter Manier souverän mit seinen Helfern abgewickelt hatte.