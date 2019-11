Polarsterne und Nasenbären bei der DM in Velbert

Velbert. Die Velberter Commanders richten zum zweiten Mal die Deutschen Schülermeisterschaften im Emka-Sportzentrum aus

Die Sportstadt Velbert hat sich auch in diesem Jahr als Austragungsort für Deutsche Meisterschaften bewährt. Vor ein paar Monaten wurden hier die Deutschen Meisterschaften der U 19 Boxer beim VBC in Birth ausgetragen, an diesem Wochenende steigen die nationalen Nachwuchs-Kämpfe im Skaterhockey. Am Samstag und Sonntag bitten die Commanders zu den Deutschen Schülermeisterschaften ins Emka-Sportzentrum.