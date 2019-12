Oberliga-Trio adelt Kampf um Velberter Stadtmeisterschaft

Die Velberter Stadtmeisterschaft im Hallenfußball hat eine beachtliche Tradition: Am Freitag ertönt um 17 Uhr in der Halle an der Langenberger Straße, auch als „Zitronenbunker“ bestens bekannt, der Anpfiff zur mittlerweile 41. Auflage – und die kann mit einer Besetzung aufwarten, die es in der über vier Jahrzehnte währenden Historie des Kampfes um die Krone noch nicht gegeben hat. Zum ersten Mal laufen gleich drei Oberligisten auf das Parkett.

Titelverteidiger TVD Velbert, im Sommer aufgestiegen, der SC Velbert, vor anderthalb Jahren aufgestiegen, und Hallenrekordsieger SSVg Velbert adeln den Kampf um die Hallenkrone. Denn auch wenn für alle drei der Kampf um Punkte in der Oberliga-Meisterschaft Vorrang genießt – bei der Stadtmeisterschaft wollen sie gut aussehen.

Titelverteidiger ist der TVD Velbert

Kaum einer hat das vor genau einem Jahr eindrucksvoller unter Beweis gestellt als der TVD. Die Bäumer kämpften mit Vollgas um die Spitze der Landesliga und den Sprung in die Oberliga. Da sollte man während der Hallenzeit vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen. Der TVD ließ sich jedoch nicht davon abhalten, eine schlagkräftige Mannschaft im Bunker aufzubieten und gewann dann sogar den Stadttitel.

Klar, dass das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan sich nun auch als Titelverteidiger gut präsentieren möchte. Das Endspiel 2018 hatten die Bäumer im Neunmeterschießen gegen die SSVg gewonnen. Die Blauen waren zuvor dreimal in Folge Stadtmeister geworden – auch weil sie einige Asse aus der ersten Mannschaft aufgeboten hatten. „Das wollen wir auch beibehalten“, verspricht Trainer Marcus John.

Er selbst wird allerdings die Winterpause nutzen, um etwas durchzuschnaufen. Ihn vertritt U 23-Trainer Murat Aksoy, er betreut den Mix- aus Oberliga, Bezirksliga und A-Jugend.

Oberligist SC Velbert, hier mit Marc Flotho (mitte), eröffnet das Turnier mit dem Spiel gegen Stella Azzurra Velbert Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Der SC hatte im vergangenen Jahr mit Blick auf den Klassenerhalt, den er in der Rückrunde dann auch in beeindruckender Manier erkämpfte, etliche starke Spieler geschont. „Diesmal darf jeder aus dem Oberliga-Kader, der mitmischen will, auch auflaufen“, sagt der sportliche Leiter Jörg Scalet.

Klar werde die erste Mannschaft wieder alles versuchen, die Klasse zu halten, auch wenn die Chancen diesmal bei weiten schlechter sind. „Andererseits war die Stadtmeisterschaft für uns immer ein Highlight. Da sind wir auch diesmal mit großer Motivation dabei“, so Scalet.

Vorrunden-Gruppe B folgt am Samstag

Die Clubberer werden auch die 41. Stadtmeisterschaft am Freitag eröffnen. Auf dem Programm des ersten Tages stehen die Spiele der Vorrunden-Gruppe A. Erste Partie ist um 17 Uhr das Duell zwischen dem SC und dem B-Ligisten Stella Azzurra Velbert. Die zweite Partie bringt um 17.20 Uhr bereits den zweiten Oberligisten in Aktion: Die SSVg misst sich mit dem Langenberger SV. Der TSV Neviges, in diesem Jahr Ausrichter der Stadtmeisterschaft, spielt dann um 17.40 Uhr gegen die Langenberger SG.

Die besten vier Teams dieses Sextetts erreichen die Zwischenrunde am Sonntag. Zuvor geht es am Samstag (15 Uhr) mit der Vorrunden-Gruppe B weiter.

Hier beginnt dann der Titelverteidiger TVD das Programm mit der Partie gegen Blau-Weiß Langenberg. Bezirksligist Union Velbert, A-Ligist Türkgücü Velbert sowie der FC Langenberg und die Sportfreunde Siepen komplettieren die Vorrunden-Gruppe B. Auch hier erreichen die besten vier Teams der Sechser-Gruppe die Zwischenrunde am Sonntag (14 Uhr)

Die Endrunde mit Viertelfinale, Halbfinale und Endspielen folgt dann am Montag ab 17 Uhr.