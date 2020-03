Niederberg. Zwei Spitzenspiele, ein Gegner: Die NHC-Herren treten zweimal beim MTV Elberfeld an. Die Verbandsliga-Damen reisen nach Ratingen.

Der anstehende Handball-Spieltag hält für Freunde des Amateursports gleich zwei, möglicherweise wegweisende Begegnungen in Wuppertal bereit. Sowohl die erste, als auch die zweite Herrenmannschaft des Niederbergischen HC fordert heute den MTV Elberfeld. In beiden Partien können wichtige Weichen in Richtung Aufstieg gestellt werden.

Die beiden NHC-MTV-Spitzenspiele steigen am heutigen Samstag in der Wuppertaler Gathe. Den Anfang machen um 18 Uhr die Bezirksliga-Teams. Aktuell rangiert der MTV Elberfeld (30 Punkte) mit zwei Zählern Vorsprung unmittelbar vor den NHC-Amateuren (28 Punkte) auf Tabellenplatz zwei.

Wegweisend im Aufstiegskampf

Um sich auch weiter die Chance auf den Aufstieg zu bewahren, ist ein Sieg für die Niederberger demnach Pflicht. Das Team von Trainer Thomas Schöne konnte zuletzt den achten Sieg in Folge einfahren, musste im Hinspiel gegen die Elberfelder jedoch eine 19:27-Niederlage hinnehmen. Das Rückspiel verspricht überaus spannend zu werden.

Im Anschluss ab 19:30 Uhr kommt es dann zum Aufeinandertreffen der beiden Kreisliga-Vertretungen. Auch in dieser Spielklasse kämpfen beide Mannschaften um den Aufstieg. Der MTV (30 Punkte) befindet sich derzeit an der Tabellenspitze, hat allerdings auch eine Partie mehr als die NHC-Reserve (29 Punkte) absolviert. Auch dieses Duell verspricht spannend zu werden. Das Hinspiel entschieden die Niederberger mit 20:17 für sich.

NHC-Damen wollen in Ratingen Revanche

Zudem greifen an diesem Wochenende auch die Verbandsliga-Damen sowie die dritte Herrenmannschaft des Niederbergischen HC an. Die erste Damenmannschaft musste zuletzt eine Niederlage hinnehmen und gastiert Samstag ab 15:30 Uhr beim Turnverein Ratingen, dem aktuell Drittplatzierten. Die Niederbergerinnen werden sich für die knappe 24:25-Hinspielniederlage revanchieren wollen.

Die dritte Herren-Garde wird indes um 18 Uhr ins Geschehen eingreifen. Auf dem Programm steht ein Gastspiel beim Team CDG/DAV Barmen II.