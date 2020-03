Wuppertal. Die zweite Herrenmannschaft des Niederbergischen HC musste sich im Kreisliga-Spitzenspiel beim MTV Elberfeld II mit 27:31 geschlagen geben. Die Niederberger verloren jedoch nicht nur das Spiel, sondern darüber hinaus auch noch die Tabellenführung und den direkten Vergleich mit dem MTV. Im Aufstiegsrennen ist die Mannschaft von Trainer Holger Wille damit fortan auf Schützenhilfe angewiesen.

Das Kreisliga-Spitzenspiel zwischen dem NHC und dem MTV fand unmittelbar nach der Begegnung der jeweiligen Bezirksliga-Vertretungen statt. Bei den Bezirksligisten setzten sich konnten sich die gastierenden Niederberger überzeugend durchsetzen – was der zweite NHC-Garde nicht gelang.

Der Aufstieg rückt in weiter Ferne

Es sollte sich von Beginn an zeigen, dass NHC-Coach Wille auf einige taktische Veränderungen setzte. So wurde der Rechtsaußen für die Defensive ausgewechselt. Dies hatte zur Folge, dass über die rechte Angriffsseite der Niederberger kaum bis gar kein schnelles Umschaltspiel zustande kam, das gewohnte Tempospiel kam somit nicht zur Geltung, was den Hausherren in die Karten spielen sollte. Sie erspielten sich zur Pause eine 15:12-Führung.

Auch im zweiten Spielabschnitt fanden die Gäste nicht zu ihrer Normalleistung. Wille setzte weiterhin auf einen Wechsel eines Außenspielers für die Defensive, allerdings nun auf der linken Angriffsseite. Torjäger Jonas Pfeifer wurde indes von den Wuppertalern in eine kurze Manndeckung genommen, was auch im Positionsangriff die nötige Dynamik unterband.

Die Niederberger schlossen häufig unvorbereitet ab, verstrickten sich in aussichtslose Eins-gegen-Eins-Situationen oder verloren den Ball leichtfertig.

Im Tor konnten Adrian Streibelt und Florian Bruins zwar einige Würfe der Wuppertaler entschärfen, standen in Anbetracht der Defensivleistung ihrer Vorderleute aber häufig auf verlorenem Posten. Der wurfgewaltige Sven Orschel im Elberfelder Rückraum krönte den gebrauchten Tag des NHC dann auch noch mit erfolgreichen Würfen aus dem Stand.

Auch das Debüt von Fabian Padur änderte am Spielverlauf nichts mehr. Letztendlich verlor die NHC-Reserve durchaus verdient mit 27:31 gegen den MTV Elberfeld II.Durch diese Niederlage wurden die Niederberger im Aufstiegskampf erheblich zurückgeworfen.

Das Wille-Team für den Rest der Saison in puncto Aufstieg auf Schützenhilfe angewiesen, da sich nun sowohl die Elberfelder, als auch das Team CDG/DAV Barmen in der Tabelle vor ihnen befinden.

NHC II: Bruins, Streibelt – T. Bernau (2), Ma. Berndt, Siegmar (2), Müller (3), Lenz (4), Kuge (2), Haak (1), Jäger (1), Illesy (1), Hacke (4), Padur, Pfeifer (7).