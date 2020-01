Niederbergischer HC gibt sich keine Blöße

Zum Auftakt in das neue Kalenderjahr durfte sich die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC über einen souveränen 37:24 (20:11)-Sieg gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal freuen. Die Verbandsliga-Auswahl des NHC musste dabei auf ihren verhinderten Trainer Harald Milde verzichten, zeigte aber auch unter der Führung von Interimstrainerin Kerstin Suhre eine ansprechende Leistung.

Steigerung nach holprigem Start

Am 12. Verbandsliga-Spieltag empfingen die NHC-Damen mit der Spielgemeinschaft aus Wuppertal den aktuellen Tabellenletzten. Zunächst kamen die Gastgeberinnen etwas holprig aus der Winterpause, was den Wuppertalerinnen zu Beginn der Partie zeitweise die Führung bescherte, fanden aber schnell zu ihrem guten Defensivspiel.

Die Abwehr agierte aggressiv und engagiert, was zu einigen Ballgewinnen und Tempogegenstößen führte.

Wurstark und treffsicher: Beate Krug erzielte elf Treffer für die NHC-Damen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Insbesondere die beiden schnellen Außenspielerinnen Judith Küppers (4 Tore) und Beate Krug (11 Tore) nutzten diese Möglichkeiten und verhalfen ihrem Team zu einer anwachsenden Führung. Spätestens ab der Hälfte des ersten Durchgangs hatten die Niederbergerinnen die Partie im Griff und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Zur Pause lautete der Spielstand 20:11.

NHC-Damen halten die Gäste auf Distanz

Auch im zweiten Abschnitt hatte der komfortable Vorsprung des NHC Bestand. Für die Schluss-Viertelstunde stellten die Gäste aus Wuppertal auf eine offensivere Deckungsformation um, womit sich die Niederbergerinnen etwas schwerer taten, letztendlich sollte dies am Ausgang der Verbandsliga-Begegnung aber nichts mehr ändern. Die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC gewann verdient mit 37:24 gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal.

Nach diesem gelungenen Start in das neue Kalenderjahr, rangieren die NHC-Damen mit zwölf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag werden die Verbandsligisten die letzte Partie der Hinrunde bestreiten. Für den NHC steht in diesem Zusammenhang ein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der SG Überruhr II auf dem Programm.

NHC-Damen: Lider, Hasenkamp, Gloger – Spitzer, Ju. Küppers (4), Felchner, Strunk (1), Kupplich (3), Jo. Küppers (4), Klem (6), Ackermann (5), Korzer (3), Krug (11).