Niederbergischer HC: Deutliche Niederlage der Damen

In der Handball-Verbandsliga der Damen musste der Niederbergische HC eine deutliche Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft um Interims-Trainerin Kerstin Suhre empfing mit der HSG Rade./Herbeck eines der Verbandsliga-Spitzenteams und erreichte über die gesamte Spielzeit hinweg nicht das eigene Leistungsniveau. Nach 60 Spielminuten stand eine deutliche 15:25-Niederlage für die Niederbergerinnen zu Buche.

Nachdem die erste Damenmannschaft des NHC die Partie beim Bergischen HC aufgrund von Personalmangel absagen musste empfingen die Niederbergischen nun in der Halle am Waldschlösschen die HSG Rade./Herbeck. Gegen den Tabellenzweiten übernahm erneut Interims-Trainerin Kerstin Suhre die Regie auf der Bank.

NHC-Damen übernehmen die Außenseiterrolle

Gegen den Tabellenzweiten nahmen die NHC-Damen die Außenseiterrolle ein, zumal sie erneut einige angeschlagene Spielerinnen im Aufgebot hatten. Zwar konnten sie die ersten beiden Treffer der Partie erzielen, in der Folge übernahmen jedoch gänzlich die Gäste aus Radevormwald die Kontrolle über die Begegnung.

Die NHC-Damen konnten sich nicht entscheidend durchsetzen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der NHC fand nicht zu seiner normalen Spielweise. Sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive machten die Niederbergerinnen immer wieder Fehler. Die ansonsten starke zweite Welle kam ebenfalls nicht ins Rollen, was den Gästen dauerhaft in die Karten spielte. Somit liefen die NHC-Damen einem immer weiter anwachsenden Rückstand hinterher – zur Pause stand es schließlich 5:11.

Jessica Spitzer setzt Akzente

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gastgeberinnen unter ihrem Leistungsniveau. In der Offensive ließen die Niederbergerinnen zu viele Chancen ungenutzt und bescherten der Rader Torhüterin einen ihrer besten Spieltage. Hatten die NHC-Damen die Gäste im Hinspiel noch recht deutlich besiegen können, stand im Rückspiel bereits früh fest, dass dieses Mal die HSG als Sieger vom Feld gehen würde. Auf Seiten des NHC erwähnenswert war allerdings die junge Jessica Spitzer, die mit einigen gelungenen Aktionen auf sich aufmerksam machen konnte.

Doch auch diese vereinzelten Lichtblicke sollten an der letztendlich deutlichen Niederlage des Niederbergischen HC nichts ändern. Die Partie endete beim Spielstand von 15:28.

Mit weiterhin 14 Punkten verweilen die ersten Damen des Niederbergischen HC auf dem siebten Platz der Verbandsliga-Tabelle. Die Rückrunde hätte für die Niederbergerinnen mit einem abgesagten und einem deutlich verlorenen Spiel kaum schlechter starten können. Doch bereits im nächsten Spiel bei Tabellennachbar TD Lank II könnten die NHC-Damen die ersten Punkte der Rückrunde einfahren.