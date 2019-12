Niederbergischer HC bereits in Derbyform

Mit einem souveränen Auftritt konnte sich die erste Herrenmannschaft des Niederbergischen HC in der Bezirksliga einen Sieg gegen die Cronenberger TG III sichern.

Als Tabellendritter übernahm der NHC in der heimschen Halle am Waldschlößchen gegen den Zehntplatzierten aus Wuppertal die Favoritenrolle – und wurde ihr beim 32:22-Sieg auch gerecht.

NHC-Herren legen gutes Tempo vor

Coach Schöne schickte seine Mannen mit einer 5:1-Deckungsformation ins Rennen, die für einige Ballgewinne und konsequente Gegenstöße sorgte. Insbesondere der schnelle Moritz Hennenberg konnte in der Anfangsphase der Bezirksliga-Begegnung Akzente setzen und die ersten drei Treffer für die Hausherren markieren.

Rasch bauten die Niederberger einen komfortablen Vorsprung auf und sorgten bereits zum Seitenwechsel – es stand 19:9 – für die frühzeitige Entscheidung.

Im zweiten Durchgang nahmen die Amateure merklich den Fuß vom Gas, ohne dabei aber nennenswert an Vorsprung zu verlieren. Zog zu Beginn der Partie Moritz Hennenberg die Blicke der Zuschauer auf sich, war es im zweiten Spielabschnitt Christoph Bernau, der sich in den Anfangsminuten in den Fokus spielte. Bernau erzielte innerhalb von neun Spielminuten satte fünf Treffer.

Siebter Sieg im neunten Spiel

Insgesamt verwaltete der NHC die komfortable Führung aber und ging letztendlich mit 33:22 als verdienter Sieger vom Feld. Für die Schöne-Mannen stellte dieser Erfolg den siebten Sieg im neunten Saisonspiel dar. Damit halten die Niederberger weiterhin Anschluss an die Tabellenspitze und können mit einem positiven Gefühl auf das bevorstehende Derby bei der HSG Velbert/Heiligenhaus II blicken. Anwurf des Ortsduells ist am kommenden Sonntag (14.50 Uhr) in der Halle an der Langenberger Straße.

NHC: Pudill, Schlobach – Hülsiepen, Ufermann (3), C. Bernau (5), L. Teubner (5), Zantes (1), Hennenberg (5), Hasenkamp, Teunnissen (4), Boll (2), Mennes (6), Kübler, Bialas (2).