NHC-Damen feiern Derbysieg ohne große Dominanz

Neviges. In der Handball-Verbandsliga der Damen konnte sich die erste Mannschaft des Niederbergischen HC mit dem 22:13 einen Derbysieg gegen den TB Wülfrath II sichern.

Ohne den ganz großen Glanz zu versprühen gewann das Milde-Team sein letztes Heimspiel des Kalenderjahres im Nevigeser Waldchlößchen recht deutlich und konnte sich so weiter vom Tabellenkeller absetzen.

Trainer Harald Milde durfte sich über die Rückkehr von Außenspielerin Simone Ackermann freuen, die den Niederbergerinnen zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hatte. Weiterhin verzichten musste der NHC-Coach allerdings auf Rückraumspielerin Jaqueline Klem.

Spielmacherin Nadine Kupplich scharf bewacht

Die dadurch etwas schmale Besetzung des NHC-Rückraums nahm der Gästetrainer aus Wülfrath zum Anlass, zu Beginn der Partie eine Manndeckung gegen Spielmacherin Nadine Kupplich spielen zu lassen. Dies bot dem Milde-Team etwas mehr Räume. Trotz vereinzelter Abstimmungsprobleme kamen die Gastgeberinnen zu aussichtsreichen Chancen, welche aufgrund einer mäßigen Verwertung aber nur vereinzelt zu Torerfolgen führten.

Dies ermöglichte es der TBW-Reserve in den ersten zwölf Spielminuten Schritt zu halten und stellenweise sogar in Führung zu gehen. Allerdings wurden zunehmend die starke Defensive des NHC – aktuell die zweitbeste der Liga – sowie die sehr gut aufgelegte Schlussfrau Sandra Lider zu Faktoren. Dies ermöglichte dem NHC einige Treffer durch Gegenstöße, was auch zu mehr Sicherheit im Positionsspiel führte. Bis zur Pause konnten sich die Niederbergerinnen auf 13:7 absetzen.

Keeperin Sandra Lider (li.) zeigte im NHC-Kasen eine kontant starke Leistung. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern in Neviges ein ähnliches Bild wie im ersten Spielabschnitt. Dank einer guten Defensive und einer konstant starken Sandra Lider hatte die Führung dauerhaft bestand, in der Offensive blieben einige Chancen ungenutzt. Auch die Umstellung der Gäste auf eine 6:0-Defensivformation änderte am Spielverlauf nichts und die Niederbergerinnen verwalteten ihre Führung bis zum Schlusspfiff ohne zu glänzen oder zu dominieren.

NHC-Damen setzen sich von unten ab

Letztendlich gewann das Milde-Team verdient mit 22:13 gegen die Zweitvertretung des TB Wülfrath.

Dank dieses Sieges konnte die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC ihr Punktekonto auf zehn Zähler erhöhen und sich damit in das Verbandsliga-Mittelfeld spielen. Bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht, wartet noch ein Gastspiel beim SV Heißen auf die NHC-Damen.

NHC-Damen: Lider, Hasenkamp – Spitzer, Ju. Küppers (1), Felchner, Strunk, Kupplich (3), Jo. Küppers (3), Ackermann (2), Korzer (2), Krug (11)