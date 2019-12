NBV Velbert geht als Spitzenreiter in die Winterpause

Eine großartige Hallensaison spielen bislang die ersten Tennis-Herren des Netzballvereins Velbert. Als Aufsteiger in die 1. Verbandsliga sind sie zum Jahreswechsel nicht nur ungeschlagen – sie gehen sogar als Tabellenführer in die Winterpause.

Nach dem 3:3-Unentschieden beim Auftaktmatch gegen den Oberhausener THC am Kostenberg konnten die ersten NBV-Herren bei ihrer Auswärtspremiere gleich den ersten Sieg in der neuen Klasse feiern: Der fiel mit 5:1 Rot-Weiß Düsseldorf auch noch sehr überlegen aus. Mit dem anschließenden 4:2 über Blau-Weiß Elberfeld feierten die Netzballer dann auch den ersten Heimsieg und zugleich einen perfekten Jahresabschluss.

Tom Schönenberg brilliert an Numero eins

Beim tollen Erfolg zuvor bei Rot-Weiss Düsseldorf gab Top-Spieler Tom Schönenberg gleich die Richtung vor.: An Position eins ließ der Netzballer seinem Gegner beim 6:1, 6:0-Sieg keine Chance. Ebenfalls in zwei Sätzen punkteten Sascha Hesse mit 6:4, 6:3 und der NBV-Chef-Trainer Mark Joachim mit 6:4, 7:5.

An vierter Position verlor Nick Franke sein Einzel mit 3:6, 1:6. Nach der 3:1-Führung machten die Netzballer in den Doppeln alles klar: Im ersten Doppel siegten Schönenberg und Franke mit 6:2, 6:2 und im zweiten Doppel Hesse und Joachim mit 6:3, 6:1 zum 5:1 Gesamtergebnis.

Im Heimspiel gegen BW Elberfeld traf Tom Schönenberg im Spitzeneinzel auf einen prominenten Gegner: Mathias Schramm hatte fünfmal hintereinander den Europameister-Titel im Doppel der Herren 35 gewonnen und 2018 auch den EM-Einzel-Titel.

Der 39-jährige fand allerdings in dem elf Jahre jüngeren Schöneberg seinen Meister. Der frühere Bundesligaspieler, bezwang Schramm in einem hochklassigen Match in zwei Sätzen mit 6:4. 6:4.

Mit dem gleichen Ergebnis schloss Sascha Hesse sein Einzel an Position zwei ab. Auch NBV-Cheftrainer Mark Joachim griff wieder selbst zum Racket und steuerte mit dem souveränen 6:3, 6:1.Sieg den dritten Punkt für sein Team bei. Fyn Franke gewann zunächst sicher den ersten Satz mit 6:2, verlor dann aber den zweiten Durchgang mit 3:6. Im Match Tie Break verletzte sich der Wuppertaler, spielte aber nach einer Pause weiter. Mit sehr schnellen Schlägen versuchte Frankes Gegner dann möglichst sofort einen Punkt zu erzielen und hatte mit seiner Strategie Erfolg. Franke verlor den Match Tie Break mit 6:10.

Erster Heimsieg gegen Elberfeld

Für das Doppel war der verletzte Wuppertaler aber nicht mehr einsatzfähig, so dass der Sieg für die Netzballer mit dem weiteren vierten Punkt bereits feststand. Das verbliebene Doppel wurde nicht mehr gespielt und die Teams einigten sich auf einen 4:2-Endstand.

NBV-Sportwart Mark Höhfeld zeigte sich sehr zufrieden: „Das ist bislang eine starke Saisonleistung. „Mit einer Tabellenführung in die Weihnachtspause zu gehen ist doch ein tolles Geschenk.“