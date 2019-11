Lokalduell im Birther Sportpalast: TVD prüft die Adler

Während die meisten Handball-Teams am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, wurden die ersten Damen des Niederbergischen HC im Niederrhein Pokal aktiv – und das sehr erfolgreich. Nach dem Halbfinal-Einzug steht für das Team von Trainer Harald Milde nun wieder der Ligaalltag auf dem Programm. In der Verbandsliga gastieren die NHC-Damen am Samstag (19:30) Uhr beim HC Wermelskirchen.

Derzeit haben die Niederbergerinnen einen Punkt mehr als der HCW auf dem Konto, wollen diesen Vorsprung aber möglichst auf drei Zähler ausbauen.

Adler empfangen in der Landesliga die Panther

Die Landesliga-Herren der HSG Velbert/Heiligenhaus wurden unter der Woche Opfer der anhaltenden Personalprobleme und kamen bei der HSG Rade./Herbeck unter die Räder. Nur vier Tage nach dieser herben Niederlage steht für die Adler-Elite bereits das nächste Pflichtspiel an.

Im Birther Sportpalast (das Emka Sportzentrum ist durch eine andere Sportveranstaltung belegt) empfängt das Team von Trainer Marvin Wettemann die HSG Bergische Panther III – aktuell punktgleicher Tabellennachbar. Anwurf der Landesliga-Begegnung wird heute um 19 Uhr sein.

In der Bezirksliga der Herren steigen am Samstag ein Velberter Derby sowie ein Aufstiegs-Spitzenspiel. Um 17 Uhr startet – ebenfalls in Birth das Derby zwischen dem TVD Velbert und der zweiten Garde der HSG Velbert/Heiligenhaus Es darf ein spannendes Duell zwischen dem Tabellen-Vierten und –Dritten erwartet werden.

Nur 45 Minuten nach dem Beginn des Velberter Derbys beginnt in Wuppertal das Spitzenspiel zwischen der Cronenberger TG II und dem Niederbergischen HC. Während die CTG-Reserve noch ungeschlagen mit 14 Punkten an der Tabellenspitze thront, rangieren die NHC-Amateure mit zwölf Punkten auf dem dritten Platz. Entsprechend brisant ist das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams.

Velberter Derby auch in der Kreisliga

Auch in der Kreisliga der Herren kommt es am Samstag zu einem Velberter Derby. Die dritte Mannschaft der HSG bittet heute ab 18:30 Uhr in Heiligenhaus den Niederbergischen HC III zum Tanz. Dem NHC wurde zuletzt der Sieg gegen den Vohwinkeler STV III entzogen, da einige Spieler der zweiten Mannschaft in zu kurzer Abfolge die Drittvertretung verstärkt hatten. Dementsprechend fielen die Niederberger auf zwei Punkte zurück.

Den Abschluss des Handball-Wochenendes gestalten morgen die zweiten Mannschaften des NHC und des TVD. Zunächst gastieren die Niederberger um 13 Uhr beim Team CDG/DAV Barmen, um 16 Uhr werden dann die Bäumer bei Tabellenführer HC Hasslinghausen aktiv.