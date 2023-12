Live! Die Gruppe B der Velberter Hallenstadtmeisterschaft

Die SSVg Velbert greift als Titelverteidiger in die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ein.

Niederberg Vor dem Jahreswechsel wird der neue Hallenstadtmeister in Velbert ausgespielt. Heute greift der Titelverteidiger SSVg Velbert ein.

Weihnachten ist gerade vorrüber, da treten Velberts Fußball schon wieder gegen den Ball. In der Halle Birth ist Titelverteidiger SSVg Velbert der Gejagte. Der Regionalligist steigt am Donnerstag ins Geschehen ein.

Am Donnerstag greift neben Titelverteidiger SSVg auch Landesligist und Mitfavorit SC Velbert ins Geschehen ein. Außerdem sind dabei: der Langenberger SV (Kreisliga A), der TSV Neviges-Engizek (Kreisliga B), die Sportfreunde Siepen (Kreisliga B) und der FC Itaklis Neviges. Auch hier erreichen vier Teams die Zwischenrunde. Wir tickern live.

Sportfreunde Siepen – SC Velbert 0:3

17.57 Uhr: Stanislao Apicella macht mit der Schlusssirene dennoch noch das dritte Tor für den Club.

17.55 Uhr: Der Favorit gewinnt, doch Siepen hat sich hier wirklich nicht schlecht verkauft.

17.52 Uhr: Jetzt trifft der SC Velbert auch selbst - 2:0 durch Laurens Bock.

17.44 Uhr: Bitter für den vermeintlichen Außenseiter: Durch ein Eigentor geht der Sportclub in Führung.

17.37 Uhr: Die Sportfreunde Siepen aus der Kreisliga B und der Landesligist SC Velbert vervollständigen die erste Runde.

Die Lage in der Gruppe

1. SSVg Velbert 4:1 - 3

2. TSV Neviges-Engizek 3:1 - 3

3. SC Velbert 0:0 - 0

4. SF Siepen 0:0 - 0

---------------------------------------

5. FC Iraklis Neviges 1:3 - 0

6. Langenberger SV 1:4 - 0

SSVg Velbert - Langenberger SV

TSV Neviges Engizek - FC Iraklis Neviges

Langenberger SV - TSV Neviges Engizek

SF Siepen - SSVg Velbert

SC Velbert - FC Iraklis Neviges

TSV Neviges Engizek - SSVg Velbert

Langenberger SV - SC Velbert

SF Siepen - FC Iraklis Neviges

TSV Neviges Engizek - SC Velbert

FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert

Langenberger SV - SF Siepen

SSVg Velbert - SC Velbert

TSV Neviges Engizek - SF Siepen

FC Iraklis Neviges - Langenberger SV

TSV Neviges-Engizek – FC Iraklis Neviges 3:1

17.33 Uhr: Bringt Firat Sener nochmal Spannung rein? Er macht jedenfalls das 1:3 aus Sicht des FC Iraklis.

17.32 Uhr: Bedran Özek erhöht gar auf 3:0.

17.30 Uhr: Und das 2:0 fällt gleich hinterher.

17.29 Uhr: Aber jetzt: Arda Hicyilmaz bringt Engizek in Führung.

17.27 Uhr: Tja, weit über die Hälfte des Spiels ist vorüber, Tore haben wir hier bislang noch nicht gesehen.

17.17 Uhr: Weiter geht es mit der Partie zwischen den beiden Teams aus Neviges – TSV Neviges-Engizek gegen den FC Iraklis.

SSVg Velbert - Langenberger SV 4:1

17.15 Uhr: Jetzt ist das Ding durch. Arbnor Ejupi erhöht noch auf 4:1

17.13 Uhr: Die Vorentscheidung? Lirik Krasniqi macht das 3:1 für die SSVg.

17.09 Uhr: Jeweils eine große Chance jetzt auf beiden Seiten, doch es steht weiterhin 2:1.

17.07 Uhr: Da ist der Anschlusstreffer: Abdul Kaddour verkürzt auf 1:2.

17.02 Uhr: Und Bestler legt nach zum 2:0 für den Sieger des Vorjahres.

17.01 Uhr: Cedric Bestler erzielt das erste Tor des Tages: das 1:0 für die SSVg Velbert.

16.55 Uhr: Hallo aus der Sporthalle Birth in Velbert. heute steht Tag zwei der Vorrunde bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft an. Sechs Mannschaften wollen sich eines der vier Tickets für die Zwischenrunde sichern. In wenigen Minuten geht es mit dem ersten Spiel zwischen dem Titelverteidiger SSVg Velbert und dem Langenberger SV los.

Die Lage in der Gruppe

1. SSVg Velbert 4:1 - 3

2. TSV Neviges-Engizek 3:1 - 3

3. SC Velbert 0:0 - 0

4. SF Siepen 0:0 - 0

---------------------------------------

5. FC Iraklis Neviges 1:3 - 0

6. Langenberger SV 1:4 - 0

SSVg Velbert - Langenberger SV

TSV Neviges Engizek - FC Iraklis Neviges

Langenberger SV - TSV Neviges Engizek

SF Siepen - SSVg Velbert

SC Velbert - FC Iraklis Neviges

TSV Neviges Engizek - SSVg Velbert

Langenberger SV - SC Velbert

SF Siepen - FC Iraklis Neviges

TSV Neviges Engizek - SC Velbert

FC Iraklis Neviges - SSVg Velbert

Langenberger SV - SF Siepen

SSVg Velbert - SC Velbert

TSV Neviges Engizek - SF Siepen

FC Iraklis Neviges - Langenberger SV

Türkgücü gewinnt - der erste Vorrundenspieltag in mehr als 50 Fotos

Ganz neue Töne bei der Stadtmeisterschaft in Velbert

Spannende Titelfrage bei Velberter Stadtmeisterschaft

Rückblick auf gestern: Schon am Mittwochabend hat sich Türkgücü Velbert in den Kreis der Mitfavoriten gespielt. Der A-Liga-Zweite holte 13 von 15 möglichen Punkten. Nur Stella Azzurra konnte dem Gruppensieger beim 1:1 einen Punkt abnehmen. Es war zudem der einzige Gegentreffer. Dahinter landete Blau-Weiß Langenberg mit drei Siegen und einem Unentschieden, Stella Azzurra wurde Dritter. Das vierte Ticket für die Endrunde sicherte sich der TVD Velbert, der mit einer Mischung aus zweiter Mannschaft und U19 angetreten war und lediglich die beiden ausgeschiedenen Teams des FC Langenberg und des SV Union Velbert bezwingen konnte. Im Duell gegen Stella Azzurra gab es ein 1:1.

Die Lage in der Gruppe

1. Türkgücü 9:1 - 13

2. Blau-Weiß Langenberg 8:3 - 10

3. Stella Azzurra 6:5 - 8

4. TVD Velbert 7:5 - 7

_________________________

5. FC Langenberg 1:7 - 4

6. SV Union Velbert 1:11 - 0

BW Langenberg - TVD Velbert 1:0

Stella Azzurra - SV Union Velbert 1:0

FC Langenberg - Türkgücü Velbert 0:2

TVD Velbert - Stella Azzurra 1:1

FC Langenberg - BW Langenberg 0:0

Türkgücü Velbert - SV Union Velbert 2:0

Stella Azzurra - BW Langenberg 1:3

TVD Velbert - Türkgücü Velbert 0:2

FC Langenberg - SV Union Velbert 1:0

Stella Azzurra - Türkgücü Velbert 1:1

SV Union Velbert - BW Langenberg 0:4

TVD Velbert - FC Langenberg 3:0

BW Langenberg - Türkgücü Velbert 0:2

Stella Azzurra - FC Langenberg 2:0

SV Union Velbert - TVD Velbert 1:3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus