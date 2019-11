Velbert. Die Langenberger SG richtet das Großturnier zum dritten Mal im Emka-Sportzentrum aus. Zur Landesmeisterschaft werden fast 300 Kämpfer erwartet.

Die Taekwondo-Asse der Langenberger SG sind in den vergangenen Wochen viel herum gekommen. Beim DM-Turnier in Wilsdruff, in Österreich oder Luxemburg feierten sie schöne Erfolge – aber am schönsten dürfte es für die LSG doch Hause sein: Beim eigenen Turnier, bei den LA Open.