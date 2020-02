Velbert. Die Kämpferinnen vom Verberter JC treten bei den Deutschen U18-Meisterschaften in Leipzig an. Bei den Wettkämpfen haben sie verschiedene Ziele.

Für die ein ist der Start schon quasi die Erfüllung des Ziels, die andere hat das Podium im Blick. Motiviert sind sie aber beide gleichermaßen.

Die beiden Judo-Kämpferinnen Judith Erpelding und Melanie Collas vom Velberter JC gehen am Sonntag in Leipzig bei den Deutschen Meisterschaften der U18 an den Start. Bei den westdeutschen Meisterschaften hatten die Velberterinnen die Qualifikation geschafft für die Wettkämpfe in Leipzig geschafft.

Wiegen am Samstagabend

Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr. Spannend wird es aber schon am Samstagabend, wenn alle Kämpferinnen um 19 Uhr auf die Waage müssen. In beiden Klassen sind 24 Athletinnen gemeldet, die sich sportlich qualifiziert haben, hinzu kommen noch Sportlerinnen, die von den Bundestrainern eine Wild Card bekommen haben. Erpelding geht in der Gewichtsklasse bis 70 Kg an den Start, Melanie Collas in der Klasse bis 78 Kg.

VJC-Vorstand und Trainer Swen Collas schaut gespannt auf die Meisterschaften. Swen Collas, der nicht nur Vater, sondern auch Trainer von Melanie Collas ist, hat mit seiner Tochter vor den Meisterschaften noch ein paar Extra-Trainingseinheiten eingelegt. „Für Mellie ist die Teilnahme schon ein großer Erfolg. Sie hat sich aber vorgenommen, einen Kampf bei der U18-DM zu gewinnen“, so Swen Collas. Dazu hat sie sich besonders auf ihre Spezialität, den Tani Otoshi (Talfallzug), konzentriert.

Deutlich weiter vorne möchte Judith Erpelding am Ende landen. „Sie hat sich einen Platz zwischen Rang sieben und eins vorgenommen“, sagt Swen Collas. Ein Abschneiden darunter wäre eine Enttäuschung für Erpelding, die laut Collas „keine Angst hat und immer mutig zur Sache geht“.

Neukreierte Technik

Zu ihren Stärken zählt nicht nur der O-Soto-Gari, die große Außensichel, sondern auch ihre neue, selbstkreierte Technik, die bei den Kämpferinnen in Westfalen bereits gefürchtet ist. „Wir nennen es ‘das Erpelding’“, sagt Coach Swen Collas schmunzelnd. Bei dieser Technik fasst die Judoka ihre Kontrahentin an der Hüfte und wirft sie um.

„Toll wäre natürlich, wenn sie mit ihrer Technik bei der U18-DM eine Wertung laden würde“, so Collas und ergänzt lachend: „Aber eigentlich ist mir egal, wie sie ihre Wertungen machen. Hauptsache, sie gewinnt.“

Schon eine Woche nach der U18-DM steht schon die nächste Meisterschaft für die Velberter Judokämpfer auf dem Programm. Marie König, Judith Erpelding und Hannah Schatten gehen dann bei der U21-DM (7. und 8. März) in Frankfurt an der Oder auf die Matten.