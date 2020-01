Ennepetal. Leistungsträger Tumanan fällt bei Oberligist TVD lange aus. Winterzugang Julien Rybacki vom VfB Homberg gibt im Test in Ennepetal seinen Einstand

Jeffrey Tumanans Verletzung schockt den TVD Velbert

Eine gute und eine schlechte Nachricht meldet Fußball-Oberligist TVD Velbert nach dem ersten Testspiel-Wochenende. Die Hiobs-Botschaft: Leistungsträger Jeffrey Tuman wird sehr lange ausfallen. Jeffrey Tumanan hat sich am Mittwoch bei der Partie gegen Fortuna Düsseldorf das vordere Kreuzband gerissen und wird mindestens die gesamte Rückrunde ausfallen.“ Nach Giuseppe Raudino ist das nun schon der zweite Akteur mit dieser Verletzung, der den Velbertern im restlichen Saisonverlauf fehlen wird.

Die gute Nachricht: In Person von Julien Rybacki konnte der TVD eine weitere Vertsärkung für die Offensive verpflichten. Rybacki kommt vom VfB Homberg, mit dem er im Sommer in die Regionalliga aufgestiegen ist. In Velbert ist der Angreifer zudem gut bekannt: Er spielte auch eine Saison für die SSVg.

2:0-Erfolg für den TVD beim westfälischen Oberligisten TuS Ennepetal

Bereits am Wochenende gab Rybacki beim verdienten 2:0-Erfolg im Testspiel beim westfälischen Oberligisten TuS Ennepetal seinen Einstand. „Es war eine intensive Begegnung, in der sich die Offensivreihen nicht durchsetzen konnten“, berichtete Michael Kirschner, der Sportliche Leiter der Dalbecksbäumer.

Nachdem sich zunächst wenig aufregendes tat wurden die Gäste in Schlussphase der ersten Hälfte stärker. Björn Kluft – nach guter Kombination – und Alexander Fagasinski – nach einer Einzelleistung – verpassten das Führungstor nur knapp. Drei Minuten nach dem Seitenwechsel klappte es aber doch: Den Eckball von Ahmet Efe Aris wehrten die Platzherren zwar ab, doch El Boudihi nahm das Spielgerät 25 Meter vor dem Tor auf, ging noch ein paar Meter und zog ab. Zehn Meter vor dem Tor fälschte Dylan Oberlies den Ball ab, so dass sich die Flugbahn veränderte und es stand 1:0.

Der in der Regionalliga erfahrene Julien Rybacki (li.), einst auch bei der SSVg Velbert, verstärkt ab sofort die TVD-Offensive. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

In der Folge hatten nur noch die TVD-Auswahl Möglichkeiten, doch der Schlussmann der Gastgeber parierte den Schuss von Zamkiewicz und der nachsetzende El Boudihi wurde im letzten Moment abgeblockt.

Nach einer guten Stunde Spielzeit zeigte Zamkiewicz dann, warum er vom Landesligisten VfB Frohnhausen geholt wurde, nämlich wegen seiner Torjägerqualität. Beim Freistoß von Aris lief er dem Ball entgegen und köpfte zum 2:0 ins lange Eck.

Fast hätte er sogar noch auf 3:0 erhöht, doch seine Volleyabnahme nach einem Diagonalpass von Fagasinski verfehlte nur knapp das Tor. „Wir waren insbesondere in der zweiten Halbzeit die druckvollere, engagierte und bessere Mannschaft. So haben wir am Ende den Vergleich gegen die Mannschaft aus der Parallelgruppe verdient gewonnen“, befand Kirschner.

Gelungener Testspiel-Auftakt

„Das Spiel hat richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt in zwei Testspielen richtig gute Leistungen der Mannschaft gesehen“, konstatierte der Sportliche Leiter zufrieden. Am Samstag geht der Testspielreigen für die Dalbecksbäumer weiter, um 16 Uhr steht die Begegnung beim letztjährigen Oberligaabsteiger SC Düsseldorf-West auf dem Programm.

TVD: Lingk (46. Furuya), Sealiti, Bleckmann, Meier (65. Ellguth), El Boudihi, Kluft (46. Tabata), Eschen, Fagasinski, Oberlies, Zamkiewicz, Rybacki (46. Aris). - Tore: 0:1 Oberlies (48.), 0:2 Zamkiewicz (64.)