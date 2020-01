Niederberg. Die Landesliga-Herren der HSG empfangen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. die NHC-Damen peilen den nächsten Sieg an

HSG Velbert/Heiligenhaus: Adler stehen unter Zugzwang

Nach nunmehr sechs Niederlagen in Folge, wird die Luft für die erste Herrenmannschaft der HSG Velbert/Heiligenhaus zunehmend dünner. Kürzlich übernahm Trainer Elmar Müller die Landesliga-Auswahl der Adler, verpasste aber am vergangenen Spieltag den erhofft positiven Einstand – es setzte eine 20:31-Niederlage beim Ohligser TV.

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Mettmann-Sport II endet die Landesliga-Hinrunde und – so hoffen die Adler, auch die schwarze Serie, die sie mittlerweile in akute Abstiegsgefahr gebracht hat.

Die Kreisstädter befinden sich derzeit mit fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, das Müller-Team hat lediglich drei Punkte mehr auf dem Konto. Der Vergleich der unmittelbaren Konkurrenten birgt also Brisanz. Anwurf im Emka Sportzentrum ist diesmal erst am Sonntag um 17 Uhr.

Niederbergischer HC muss reisen

Mit Ausnahme der dritten Herrenmannschaft des Niederbergischen HC – der NHC III empfängt heute um 18 Uhr die Cronenberger TG – sind die Teams des NHC an diesem Wochenende auswärts aktiv. Den Anfang machen am Samstag die Bezirksliga-Herren, die ab 15:40 Uhr gegen den TB Wülfrath II spielen werden. Der Tabellendritte aus Niederberg geht als Favorit in die Begegnung mit dem Tabellenneunten. Ein wenig später, genauer gesagt um 16:15 Uhr, beginnt dann das Kreisliga-Derby zwischen dem der HSG Velbert/Heiligenhaus III und der NHC-Reserve.

Die Verbandsliga-Damen des NHC, hier Davina Korzer, reisen in den Essener Süden zur SG Überruhr. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Beide Teams spielen bislang eine gute Kreisliga-Saison, es darf also ein spannendes Spiel erwartet werden. Ausgetragen wird das Nachbarschaftsduell in der Halle des Gymnasiums Heiligenhaus.

Erst am Sonntag greifen dann die Verbandsliga-Damen des NHC in das Geschehen ein. Zuletzt konnten die Niederbergerinnen einen souveränen Sieg einfahren, nun soll möglichst der nächste folgen. Auf dem Programm steht das Gastspiel in Essen beim Tabellennachbarn SG Überruhr II. Die SGÜ rangiert aktuell mit einem Punkt mehr auf dem Konto unmittelbar vor den NHC-Damen. Anwurf ist um 17 Uhr.

In der Bezirksliga der Herren wird es neben dem NHC auch für die Teams der HSG und des TVD Velbert ernst – für beide Mannschaften am Sonntag. Zunächst gastieren die Bäumer ab 14 Uhr beim TV Beyeröhde und könnten mit einem Sieg den Anschluss an die ersten drei Tabellenplätze wahren. Ab 15:15 Uhr empfängt dann die Adler-Reserve, die zuletzt auf Rang sechs abgerutscht ist, den Wuppertaler SV als Favorit.