Hockey-Herren des HC Velbert gewinnen klar gegen Neuss

Eine Woche nach der Pleite in Krefeld stand für die Hockeyspieler des HC Velbert das letzte Spiel der Hinrunde in der Verbandsliga an. Es ging gegen die Reserve von Schwarz-Weiß Neuss. Am Ende hatte der HCV mit 9:5 die Nase vorne.

Den ersten Treffer markierte in Minute acht aber das Team aus Neuss. Der Ausgleich kam prompt: Nick Dieckmeyer blieb bei einem Sieben-Meter cool. Nach 20 Minuten verwandelte Neuss eine Ecke: Die erneute Führung der Gäste. Velbert ließ sich nicht beirren, spielte weiter konsequent und belohnten sich: Drei schnelle Tore sorgten für die 4:2-Pausenführung.

Stärkste Phase nach der Pause

Nach ein taktischen Umstellungen begann die stärkste Phase der Velberter. Durch schnelles Kontakten, gute Vororientierung und Spielwitz entstanden viele Abschlüsse und fünf Minuten nach Wiederanpfiff stand es 7:3 für den HCV. In der verblieben Spielzeit kamen beide Teams noch zu zwei Treffern. Am Ende hieß es also 9:5 für den HCV, der damit Tabellenspitze behauptete. Kapitän Niklas Böhm resümierte: „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt und das Spiel souverän gestaltet. Allerdings ist erst die Hälfte der Saison um. Jeder muss sich weiter voll reinhängen.“ Die Rückrunde beginnt für den HCV in Viersen.

HCV: Rosenkranz, Luther, Jülicher, Mohr, Hennig, Weidtmann, Heiber (2), Kausmann, Böhm, Dieckmeyer (4), Speckmann, Holten (3)