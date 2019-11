Velbert. Zum ersten Mal stehen sich am Sonntag in der BLF-Arena die Velberter SC und TVD Nachbarn in einer Oberliga-Partie gegenüber.

Das nächste neue Kapitel der Velberter Fußball-Geschichte wird am kommenden Sonntag aufgeschlagen, wenn sich im Stadtduell der SC und der TVD gegenüber stehen – zum ersten Mal kämpfen die Nachbarn um Oberliga-Punkte. Anstoß ist um 15 Uhr bei den Clubberern in der BLF-Arena.

Dass sie sich überhaupt in der Meisterschaft gegenüber stehen, ist schon über ein Jahrzehnt her. Das war in der Saison 2008/09 , damals noch in der Bezirksliga. Zum Ende dieser Spielzeit stieg der SC in die Landesliga auf.

Als auch der TVD dieses Kunststück im vergangenen Jahr vollbracht hatte, gab es kein Wiedersehen, denn der SC war gleichzeitig in die Oberliga aufgestiegen. Doch die Dalbecksbäumer blieben dran, sie schlossen ihre Aufstiegs-Saison in der Landesliga auf Platz eins und damit gleich mit dem nächsten Aufstieg ab: Im Sommer folgten sie den Clubberern in die Oberliga, in der nun gleich drei Velberter Teams spielen – was in der Hinrunde und in der Rückrunde jeweils drei Velberter Derbys bedeutet.

Clubberer hatte zuletzt die Nase vorn

Die ersten beiden sind gelaufen, beide hat die SSVg gewonnen: 4:1 gegen den SC und 2:1 gegen den TVD. Nun folgt am Sonntag Derby Numero drei. Abgesehen von einer Kreispokalpartie in der Saison 2016/2017 ist es das erste Pflichtspiel seit zehn Jahren in welchem sich Clubberer und Dalbecksbäumer gegenüberstehen. Zuletzt hatte dabei übrigens der SC die Nase vorn. Das Heimspiel in der Bezirksliga-Saison 2008/09 gewannen die Clubberer am Böttinger-Platz mit 4:0, das Rückspiel in Birth endete 1:1 und das Kreispokalspiel gewannen sie im September 2016 mit 3:1.

Ein Sieg würde dem SC auch am Sonntag gut zu Gesicht stehen, denn im Kampf um den Klassenerhalt steht er unter Zugzwang. Ausgerechnet der Nachbar TVD steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz – dem würden die Clubberer bei einem Erfolg sehr nahe kommen. Mehr zum Derby in der kommenden Ausgabe.