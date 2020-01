Heiligenhauser Red Lions jagen den Rekordmeister

Mit einer Heimserie haben die Bundesliga-Asse des alte Jahr ausklingen lassen – dabei holten sie sich Selbstvertrauen für die Auswärtsserie, mit der sie ins neue Jahr starten. Bereits am Wochenende geht es wieder an die Bahnen, am Samstag treten die Red Lions zum Nachbarschaftsduell bei der SG Düsseldorf an. Dabei will der Tabellenzweite noch einmal richtig angreifen. Seine Jagd auf den Tabellenführer, den Deutschen Rekordmeister KF Oberthal, haben sie noch längst nicht abgeblasen.

„Wir wollten im letzten Heimspiel nochmal ein Statement setzen. Wir werden in den fünf verbleibenden Spielen nochmal alles in die Waagschale werfen und Tabellenplatz eins nicht aus den Augen verlieren“, bekräftigt Teamkapitän Marcel Grote.

Souveräne Leistung der Leistung im Heimfinale des Jahres

Den Worten folgten Taten: Beim Heimfinale zeigten die Lions den Gästen vom SK Kamp-Lintfort ihre Grenzen auf. Wie gewohnt rief dabei der mehrfache Weltmeister André Laukmann sein ganzes Können im ersten Block ab und rundete sein Sportjahr 2019 mit der Tagesbestleistung (936 Holz) ab, betont Grote, der mit 902 Holz ebenfalls eine starke Leistung zeigte.

Der Mittelblock legte im Vergleich zum vorangegangenen Spiel gegen den KSC Hüttersdorf nochmal etwas zu – Robin Holler haderte zwar mit seiner Schluss-Bahn. Seine 875 Holz waren dennoch sehr solide. Kerim Demirbag übertrumpfte seinen jungen Mitspieler auf den letzten Metern knapp mit 879 Holz. Im letzten Block feierte Holger Parassini nach fast einem Jahr mit 880 Holz ein gelungenes Comeback in der höchsten Spielklasse.

Marcel Schneimann machte mit 874 Holz den Deckel drauf. Kein Kamp-Lintforter war an diesem Spieltag in der Lage, einen Heiligenhauser zu überspielen, so dass das Spiel mit 5346:4957 Holz, 57:21 in der Einzelwertung, deutlich 3:0 an die Gastgeber ging.

Teamkapitän Matthias Simon führt mit der Reserve die Tabelle an. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Diesen Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Grote vor dem Nachbarschaftsderby am Samstag (14 Uhr) im Kegelsportzentrum Düsseldorf an der Graf-Recke-Straße. Dort werden die Heiligenhauser sicher ihre Bestleistung bieten müssen, wollen sie beim Tabellenvierten gewinnen und damit dem Tabellenersten und Favoriten KF Oberthal auf den Fersen bleiben.

Reserve hat die 2. Bundesliga in Blick

Platz eins erreicht hat derweil schon seit einiger Zeit die zweite Mannschaft der Heiligenhauser. Sie steuert in der NRW-Liga weiter auf Kurs Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ihre Ansprüche untermauerte die starke Reserve zum Jahreswechsel mit dem 4906:4719-Sieg bei VSK Herne.

Das Team um Kapitän Matthias Simon bei VSK Herne und hat nun vier Pluspunkte Vorsprung vor SKG Wattenscheid, die sich als Verfolger Nummer herauskristallisiert haben. Bester Heiligenhauser war Kerim Demirbag, der noch einen Spieltag offen hatte, weil er ein Spiel in der ersten Mannschaft ausgelassen hat, mit 882 Holz. Auch Alexander Ratzko spielte mit 841 Holz eine ansehnliche Zahl. Weiter geht es für die Zwote“ am Samstag mit der Heimpartie gegen die TG Herford um 13 Uhr auf der Anlage an der Selbecker Straße.