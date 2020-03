Frankfurt/Oder. Hannah Schatten vom Velberter JC erreicht bei den Deutschen U 21-Meisterschaften das Finale. Marie König schrammt knapp an einer Medaille vorbei

Bei der zweiten Station ihrer DM-Tour konnten die Talente des Velberter Judo-Club in der nationalen Elite behaupten. Vor einer Woche hatten sich bereits Melanie Collas und Judith Erpeling bei der U 18 DM in Leipzig gute geschlagen, nun setzten Erpeling sowie Marie König und Hannah Schatten bei der U 21 DM in Frankfurt/Oder noch einen drauf. Marie König wurde fünfte, Hannah Schatten gar Deutsche Vizemeisterin.

Es war die zweite DM-Medaille für den Velberter JC innerhalb eines Jahres. Bei der Deutschen Meisterschaft 2019 hatte Marie König Bronze geholt, diesmal schrammte sie knapp am Edelmetall vorbei. In der 63 kg-Klasse zog sie zunächst mit zwei Siegen ins Viertelfinale ein, hier verlor sie dann etwas unglücklich durch drei Strafen gegen die spätere Deutsche Meisterin Mirjam Wirth vom Judo-Zentrum Heubach.

Neuauflage des westdeutschen Finales

Beim Versuch, über die Trostrunde noch die Bronze-Medaille zu erringen, traf sie in einer Neuauflage des Finales um die westdeutsche Meisterschaft auf die Wülfratherin Fabienne Püchel. Auch dieses Duell verlor sie durch drei Strafen.

Nach Bronze im Vorjahr hat Marie König nun eine Medaille bei der Deutschen Meisterschaft knapp verpasst Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Dennoch: Auch der fünfte Platz auf einer deutschen Meisterschaft in dieser stark besetzten Gewichtsklasse ist eine tolle Leistung“, betonte VJC-Sprecherin Sina Wrobel.

Für die Velberter Medaille sorgte dann die glänzend aufgelegte Hannah Schatten, die in der Klasse über 78 kg nach einem unwiderstehlichen Siegeszug das Finale erreichte.

Den Auftaktkampf gewann sie per Ippon, nach einem Freilos folgte das dramatische Viertelfinale, das sie im Golden Score gewann.

Im ebenfalls hart umkämpften Halbfinale traf sie auf Moniek Reinecke vom Sportclub Berlin, die sie nach sechs packenden Minuten und einer taktischen Meisterleistung unter der Regie von Trainer Swen Collas besiegte. Während sich Reinecke dann mit Bronze schadlos hielt kämpfte Hannah Schatten im Finale um Gold bei der U 21 DM – diesmal war ihre Gegnerin aber nicht zu knacken. Laura Augustin vom SC Weiche Flensburg 08 holte sich den Titel.

Erpeling unterliegt Finalistin

Dritte im Velberter Bunde war Judith Erpeling, die ihren Achtungserfolg von Leipzig – Platz sieben bei der U 18 nicht wiederholen konnte. Allerdings war damit in der höheren Altersklasse auch nicht unbedingt zu rechnen.

Wichtig waren für die junge Velberterin die Erfahrung und ein ordentlicher Kampf gegen die spätere Finalistin Marlene Winter aus Wiesbaden.