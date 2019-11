Ferhat Ural schieß Union Velbert zum Derby-Sieg

In einem fairen Niederberg-Derby war am Ende doch der Favorit Union Velbert die bessere Mannschaft und besiegte verdient die zuletzt formstarke Auswahl der SSVg Heiligenhaus mit 3:1. Dieser Ansicht schloss sich auch Gästetrainer Monrem Oraouh an: „Wir hatten am Anfang ein bisschen zu viel Respekt, wurden aber nach der Pause stärker, doch über 90 Minuten gesehen geht der Velberter Sieg in Ordnung.“

Zunächst schienen sich beide Teams erst einmal abtasten zu wollen. Die Platzherren hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, kamen gegen die tiefstehenden Gäste aber nicht zu zwingenden Chancen.

Mitte der ersten Halbzeit eroberte Ferhat Ural den Ball im Mittelfeld, lief noch ein paar Schritte und zog ab. Der Flachschuss aus 22 Metern landete in der äußersten Ecke des SSVg-Tores und bedeutete die 1:0 Führung für die Unioner.

Bektas lässt den Ball fallen

Mustafa Ali Khan (l.) vom SV Union Velbert im Duell mit Sergen Derbeder Nummer von der SSVg Heiligenhaus. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im zweiten Durchgang lockerten die Heiligenhauser ihren Defensivverbund und versuchten mitzuspielen, nachdem sie vor der Pause fast ausschließlich auf Nadelstiche in Form von Kontern gesetzt hatten. Doch kurz nach dem Seitenwechsel ereignete sich die möglicherweise vorentscheidende Szene: Ibrahim Azemi hatte von der rechten Seite eine Flanke hereingebracht, die Torhüter Ünsal Bektas abfing. Doch der Keeper ließ den Ball noch einmal fallen und Ural drückte ihn aus einem Meter über die Linie. „Danach hingen die Köpfe bei uns erst einmal“, stellte Oraouh fest.

In diese Phase hinein legte Ural auch das 3:0 nach, als sich die Heiligenhauser Defensive nach einem langen Pass von Julius Lohmann verschätzte. Der Union-Angreifer hatte richtig spekuliert und war durchgelaufen, so dass er alleine vor dem Schlussmann keine Probleme hatte, den Ball an ihm vorbeizulegen. Die Antwort der Gäste erfolgte jedoch prompt, denn nur zwei Minuten danach gelang Abdül Kilic nach einer schönen Kombination über Dennis Ter Haar und Hicham Es-Sassi der Anschlusstreffer.

„Da muss ich meinen Innenverteidigern den Vorwurf machen, dass sie nicht konsequent angegriffen und den Stürmer haben schießen lassen“, kritisierte Güngör. Danach verwaltete seine Mannschaft aber geschickt den Vorsprung.

„Wir haben mehr riskiert und auf das 3:2 gedrückt“, so der SSVg-Coach.

„Wäre vielleicht mehr drin gewesen“

Doch ohne Erfolg. „Mit der Leistung der Vorwoche und ohne die individuellen Fehler wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr für uns drin gewesen, aber in dem Spiel hatten wir auch keine Punkte eingeplant. Für uns ist die nächste Partie gegen Heisingen ein Mussspiel, da wollen wir dann den nächsten Schritt machen“, hakte Oraouh die Niederlage schnell ab.

„Es war nicht das einfache Spiel, das vielleicht manche erwartet hatten“, stellte Güngör klar. „Der Aufwärtstrend der Heiligenhauser hat sich bestätigt. Sie waren für uns schwer zu knacken. Wir brauchten Geduld und den Dosenöffner, den Ferhat Ural dann mit seinem Tor lieferte“, resümierte der Union-Trainer.

SV Union – SSVg Heiligenhaus 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Ural (23.), 2:0 Ural (49.), 3:0 Ural (57.), 3:1 Kilic (59.)

Union: Karagiannis, Gomez Benavides, Ural (89. J. Gaulke), Sezgün, Lohmann, Held (78. Alkan), Azemi (66. Agic), Stolle, Jeftic (85. Pauly), Odhiambo, Ali-Khan

SSVg: Ü. Bektas, Amezigar (14. Klein), Gündüz (45. Tekin), Top, S. Bektas, Günaydin (64. Bülbül), Derbeder, Kilic, Nwakuna, Ter Haar, Es-Sassi (78. Yildirim)