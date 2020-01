Velbert. Nachdem der TVD eine Absage von Lintorf kassierte und das Mettmann-Spiel wegen eisiger Temperaturen abgesagt wurde, steht der nächste Test an.

Ersatztestspiel: TVD Velbert trifft jetzt auf BW Friesdorf

Das für den späten Mittwochabend angesetzte Testspiel zwischen dem ASV Mettmann und TVD Velbert fiel widrigen Wetterverhältnissen zum Opfer. „Beide Vereine haben gemeinsam entschieden, dass die Gesundheit der Spieler Vorrang haben muss, so sehr wir solche Spiele auch brauchen, um unsere drei Neuzugänge zu integrieren“, sagte der Sportliche Leiter Michael Kirschner.

„Am Dienstagabend mussten in unserer Umgebung ab 20 Uhr überall die Trainingseinheiten abgebrochen werden, weil die Plätze vereist waren. Da auch am Mittwoch die Temperaturen tagsüber nicht über ein Grad kletterten, mussten wir davon ausgehen, dass das Spiel dann auch nach einer Halbzeit möglicherweise abgebrochen werden müsste“, erläuterte Kirschner die Hintergründe der Entscheidung.

Dogan entscheidet sich für Laufeinheit

Angesichts dieses Risikos war den sportlich Verantwortlichen um Trainer Hüzeyfe Dogan der Aufwand zu hoch und so ließ er seine Schützlinge stattdessen eine Laufeinheit absolvieren.

Nun haben die TVD-Kicker erst am Sonntag wieder die Gelegenheit, ihre Form in einem Testspiel zu überprüfen. Zwar hatte der Landesligist TuS Fichte Lintfort die Begegnung in der Birth aufgrund eines Trainerwechsels kurzfristig abgesagt und die Dalbecksbäumer damit sehr verärgert, doch mittlerweile konnte der Sportliche Leiter Ersatz präsentieren.

Nun kommt es um 15.30 Uhr zum Kräftemessen mit dem FC Blau-Weiß Friesdorf, dem Tabellendreizehnten der Mittelrheinliga, die der Oberliga Niederrhein gleichzusetzen ist.