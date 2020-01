Entscheidendes Derby für Damen 30 des PSV Velbert

Für die Tennisspielerinnen der Damen-30-Mannschaft des PSV Velbert geht es am Wochenende ums Eingemacht. Am Samstag treffen sie im Derby auf Blau-Weiß Heiligenhaus. Die Partie ist nicht nur wegen des lokalen Duells brisant, es könnte auch bereits die Entscheidung über den Aufstieg des PSV fallen. Und das am vorletzten Spieltag. Los geht’s am 25. Januar um 11 Uhr im Rainbow Park Wuppertal.

Herren 30 müssen weiter zittern

Nach drei 2:4-Niederlagen wollten die Herren 30 in der Bezirksliga gegen den Tabellenletzten Tennispark Fischertal endlich wieder einen Sieg einfahren. Aber das Glück war nicht auf Seiten der Postsportler.

Mannschaftsführer Oliver Müller war aufgrund seiner Skiverletzung weiterhin nicht einsatzfähig. Dennis Wißgott verletzte sich unglücklich sofort zu Beginn des Spiels, so dass sofort ein Punkt abgeben werden musste. Mit einem verlorenen und zwei gewonnenen Einzeln (Jens Herrmann und Stefan Ruppert-Dombach) stand es nach den Einzeln 2:2-unentschieden.

Zwei Siege in den Doppel nötig

Das Ziel des PSV war es dann, beide Doppel zu gewinnen, um den Klassenerhalt zu sichern. Das erste Doppel Stefan Ruppert-Dombach/Stephan Gobbo ging auch schnell aufs Konto des PSV.

Das zweite Doppel mit Jens Herrmann/Sven Seppmann ging nach verlorenem ersten Satz und einer starken Aufholjagd im zweiten Durchgang in den Match-Tiebreak, der aber mit 10:8 an Wuppertal ging. Somit stand es am Ende 3:3-Unentschieden. Dieser Punkt hilft dem PSV nicht wirklich weiter.

Der Klassenerhalt soll daher am letzten Spieltag, am Sonntag, 13 Uhr, in der Tezet-Halle gegen den Barmer TC gelingen.