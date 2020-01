Niederberg. Drittligist Union Velbert bestreitet zwei Spiele in zwei Tagen. In der Verbandsliga steigt das Velberter Stadtduell zwischen Union III und TTC SW

Doppelprogramm: Union reist zu Hertha BSC und Hannover 96

Nachdem die 3. Bundesliga am vergangenen Wochenende vorgelegt hat, geht es nun auch in den anderen Tischtennis-Ligen mit dem Punktspielbetrieb weiter, lediglich die Reserve von Union Velbert hat in der Regionalliga spielfrei.

In der 3. Bundesliga haben die Herren hat der SV Union Velbert ein hartes Doppelprogramm zu bewältigen: Nach dem Gastspiel bei Hertha BSC Berlin wartet einen Tag später Hannover 96 auf die Velberter.

In der Besetzung der Vorwoche (Karl Walter für den fehlenden Michael Minh Tran) reist die Union am Samstag (16 Uhr) zu Spitzenreiter Hertha BSC Berlin. Die Bundeshauptsädter haben bisher alle Begegnungen gewonnen und waren im Hinspiel in Neviges mit 6:1 vorne.

Drittligist Union Velbert will gegen 96er Revanche

Als Außenseiter hat der SVU hier keinen Druck – das sieht rund 23 Stunden später in Hannover schon anders aus. Gegen den bislang gut spielenden Neuling wollen die Velberter unbedingt punkten, um den Abstand nach unten zu wahren bzw. auszubauen. Zudem gilt es Revanche zu nehmen für die knappe 4:6-Niederlage in heimischer Halle.

Verbandsliga

In der Verbandsliga erwartet Neuling SV Union Velbert III den Ortsrivalen TTC Schwarz-Weiß. Beide Teams sind derzeit punktgleich. Das Hinspiel konnten die Unioner überraschend 9:6 gewinnen, doch diesmal sind die „Schwarz-Weißen“ der Favorit. Einmal, weil sie nach der Hinspielniederlage insgesamt besser „in Fahrt kamen“, zum anderen haben sie sich mit Younes Gürsching (bislang Nummer eins des Tabellenführers Borussia Düsseldorf III) an Position zwei wesentlich verstärkt. Dafür rückt Andre Hagedorn in die Zweitvertretung.

Raphael Nussbaum und der TTC SW sind im Derby gefordert Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die „Schwarz-Weißen“ können damit in Bestbesetzung gegen alle Kontrahenten mithalten und ggf. sogar noch in den Spitzenkampf eingreifen. Für Union III, weiterhin mit Aufstellungssorgen, geht es alleine um den Klassenverbleib.

Bezirksliga

In der Bezirksklasse steht für den 1. TTC 31 Heiligenhaus das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Fortuna Wuppertal II an. Das Hinspiel hatten die Heiligenhauser mit 9:5 gewonnen, nun liegen aber die Wuppertaler einen Punkt vor dem 1. TTC 31. Die Heiligenhauser treten in der Aufstellung der Vorrunde an, während sich die Gastgeber mit Tim Martin (erste Mannschaft) und Jens Zander (Schwelm) verstärken konnte. Es wartet eine schwere Aufgabe auf die „31er“.

SV Union Velbert IV hat mit Spitzenreiter TTC Werden 48 II ebenfalls einen spielstarken Gegner zum Auftakt der Rückrunde. Die Gäste holten den Ex-Heiligenhauser Gilbert Sunico aus der ersten Mannschaft ins Team (dafür rückt Pascal Lerch nach oben). Bei den Unionern wird es darauf ankommen, ob die beiden Routiniers Tomas Janasek und Jiri Kroulik mitwirken können. Mit beiden gab es im Hinspiel ein 8:8. Neuling TTC SW Velbert kämpft noch um den Klassenverbleib. Da hilft es zusätzlich, dass Andre Hagedorn (aus der ersten Mannschaft) das Team verstärken kann, auch wenn er nicht immer mitwirken wird. Gegen den Tabellennachbarn Kettwig (Hinspiel 7:9) wollen die „Schwarz-Weißen“ gewinnen und könnten sich dann vom Kontrahenten um vier Punkte absetzen.

Nachwuchs-Ligen

In der Jungen-Bezirksliga gibt es noch einmal Spannung an der Tabellenspitze. Der SV Union Velbert (mit Alexander Steinberg und Laurenz Maslo) hat ebenso wie der Tabellendritte Germania Wuppertal (Jonas Neumann und Malte Holl) vom Rückzug des NRW-Ligisten TSV Gruiten profitiert. Beide wollen Spitzenreiter Borussia Düsseldorf II (mit dem Ex-Velberter Mik Pörschke /16:0 an Position drei) noch einmal in Bedrängnis bringen. Die Union startet mit einem Heimspiel gegen die Spvgg. Meiderich 06/95, die zur Rückrunde die Positionen eins bis drei neu besetzt hat.

In der Bezirksklasse macht sich SV Union II Hoffnungen auf den Klassenverbleib. Zwar müssen die Velberter drei Punkte auf den Kontrahenten Borussia Düsseldorf IV wettmachen, der sich mit zwei Spielern aus den oberen Mannschaften verstärkt hat, aber auch die Unioner erhalten Unterstützung aus Team I. Bei TUSEM Essen III ( mit dem Heiligenhauser Tim Tönges an Position eins und weiteren Verstärkungen) soll es gleich einen Sieg geben.