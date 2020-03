Sehr teuer verkauften sich die Verbandsliga-Damen des Niederbergischen HC im Gastspiel beim Tabellendritten, dem Turnverein Ratingen. Trotz anhaltender Personalnot hatten sie den Favoriten, der erst in der Schlussphase die Entscheidung erzwang, am Rande einer Niederlage. Am Ende ging der NHC mit 27:31 als Verlier vom Feld.

Mit lediglich acht Feldspielerinnen waren die NHC-Damen in die Nachbarstadt gereist. Erneut hätten die Voraussetzungen bessere sein können, doch Niederbergerinnen wurden einmal mehr ihrem Ruf als Mentalitäts-Mannschaft gerecht. Von Beginn an konnte der Außenseiter auf Augenhöhe agieren und in der Anfangsphase sogar wiederholt in Führung gehen.

NHC-Defensive hält den Laden dicht

Ein Grund dafür war eine engagiert zu Werke gehende Defensive, die dem TVR einige Kopfschmerzen bereitete. Darüber hinaus hatten sich die Gäste, auch aufgrund des Spielermangels, vorgenommen, auf riskante Gegenstöße zu verzichten. Die NHC-Damen setzten auf einen ruhigen Aufbau und sicher ausgespielte Konzepte. Auf diese Weise sollten Kräfte gespart und einfach Gegenstoß-Tore der Ratingerinnen verhindert werden.

Insgesamt ging dieses taktische Konzept sehr gut auf, doch blieben die Gäste von der 8. bis zur 20. Spielminute ohne eigenen Treffer. Dies ermöglichte dem TVR die Führung zu übernehmen, entscheidend absetzen konnten sich die Gastgeberinnen jedoch nicht. Beim Spielstand von 12:11 ging es in die Halbzeitpause.

Auch im zweiten Spielabschnitt konnten die Niederbergerinnen konsequent Schritt halten. Die sehenswerte Verbandsliga-Begegnung gestaltete sich dementsprechend weiterhin auf Augenhöhe und der Ausgang der Partie blieb lange Zeit offen.

Die Führung wechselte im Minutentakt, bis es fünf Zeigerumdrehungen vor dem Ende 23:23 stand. Der NHC hatte dann in der entscheidenden Schlussphase etwas Pech im Abschluss, was der Favorit aus Ratingen gnadenlos auszunutzen wusste. Die letzten vier Treffer des Verbandsliga-Duells gehörten dem TVR, der den NHC schlussendlich mit 27:23 besiegen konnte.

Trotz der bitteren Niederlage konnten die ersten Damen des Niederbergischen HC die Heimfahrt erhobenen Hauptes antreten.

Mit weiterhin 18 Punkten rangieren die NHC-Damen weiter auf Platz sieben der Verbandsliga-Tabelle. Am kommenden Spieltag erwarten sie Mettmann-Sport.

NHC-Damen: Hasenkamp, Lider – Ju. Küppers, Felchner (3), Strunk (1), Kupplich (4), Jo. Küppers (2), Klem (2), Ackermann (4), Krug (7)