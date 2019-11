In der Handball-Verbandsliga der Damen durfte der Niederbergische HC den ersehnten ersten Heimsieg der Saison feiern. Nach drei Niederlagen in heimischer Halle konnte sich das Team von Trainer Harald Milde mit 30:11 gegen den Turnverein Biefang II durchsetzen.

Gegen den Aufsteiger aus Oberhausen nahmen die NHC-Damen die Favoritenrolle ein und durften, auch aufgrund des Sieges der Vorwoche durchaus selbstbewusst in die Partie am Waldschlösschen gehen. Zwar waren erneut nicht alle Niederbergerinnen fit, die Kontrolle über die Begegnung übernahmen sie dennoch von Beginn an.

Defensive deutlich verbessert

Hatte Trainer Milde in der Vorwoche noch von einer ausbaufähigen Abwehrleistung gesprochen, präsentierte sich seine Mannschaft nun defensiv stark verbessert.

Sie zeigte den nötigen Biss und hatte zudem die starke Torhüterin Sandra Lider im Rücken. Erst in der 20. Spielminute erzielten die Gäste ihren ersten und einzigen Treffer der ersten Hälfte – der NHC hatte bis dahin bereits achtmal eingenetzt.

In der Offensive konnte das Milde-Team zwar nicht sein volles Potenzial ausschöpfen und ließ einige Chancen ungenutzt, mit einer souveränen 14:1-Pausenführung ging es dennoch ganz entspannt in die Kabine.

Beate Krug war mit neun Treffern beste NHC-Schützin. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Im zweiten Durchgang nutzte Coach Milde die komfortable Führung, um vermehrt zu wechseln. Somit konnte die junge Jessica Spitzer in der 34. Spielminute ihren ersten Treffer in der Verbandsliga markieren. Auch Janina Felchner bekam nach einem überstandenen Mittelhandbruch nun mehr Spielzeit und konnte sich über insgesamt drei Treffer freuen. Die NHC-Damen verwalteten den Vorsprung bis zum Ende des Spieles und gewannen letztendlich souverän mit 30:11 gegen die zweite Garde des TV Biefang.

Nach dem ersten Heimsieg der Saison können Trainer Milde und seine Damen etwas beruhigter auf die kommenden Aufgaben blicken.

Mit nunmehr acht Punkten kehrten die Niederbergerinnen in das tabellarische Mittelfeld zurück und konnten somit ein wenig Luft zwischen sich und den Tabellenkeller bringen.

„Sehr erfreulich war, dass sich alle Feldspielerinnen in die Liste der Torschützen eintragen konnten“, so Trainer Milde nach dem Sieg.

„Am kommenden Wochenende ist im Ligabetrieb zwar spielfrei, für uns steht aber das HVN-Viertelfinale auf dem Programm.“ Die Partie gegen den Oberligisten GSG Duisburg wird am Samstag um 18 Uhr im Nevigeser Waldschlösschen angepfiffen.

NHC-Damen: Hasenkamp, Lider – Spitzer (1), Ju. Küppers (2), Felchner (3), Kupplich (2), Jo. Küppers (2), Klem (2), Ackermann (6), Korzer (3), Krug (9).