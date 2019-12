Damen des HC Velbert fallen nach Patzer zurück

Keine Punkte verschenken lautete die Devise der HCV-Damen vor der Heimpartie in der Hallenhockey-Oberliga gegen das Schlusslicht. Aber dann waren doch zwei Punkte weg: Gegen den Aachener HC kamen die Rot-Weißen nicht über ein 3:3 hinaus. Damit haben sie ein wenig den Anschluss zu Spitzenreiter RW Köln verloren; die Rheinischen, mit denen sie vor Kurzem noch gleichauf lagen, sind nun mit fünf Punkten Vorsprung voraus.

HCV-Team kann viele Chancen nicht nutzen

Bereits in der ersten Minute war der Gast aus Aachen in Führung gegangen, es dauert dann trotz Dauerdrucks gut 20 Minuten, bis Youngster Carlotta Ganssen einen Siebenmeter zum 1:1 verwandelte. Trotz vieler Chancen, darunter einige Pfostentreffer, konnten die Velberterinnen die Partie nicht zu ihren Gunsten drehen. Stattdessen gingen die kampf- und konterstarken Gäste in der zweiten Halbzeit mit 3:1 in Führung. Erst in der Schlussphase schaffte Carlotta Ganssen mit zwei weiteren Treffern noch den verdienten Ausgleich.

„Leider haben wir es in der ersten Halbzeit nach zahlreichen hochkarätigen Chancen nicht geschafft, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit wurden wir nach den beiden Gegentoren etwas unruhig. Ich bin froh, dass wir noch einen Punkt mitnehmen konnten“, lautet Trainer Maurice Krampe Fazit

HCV: Becker, Breier, Ganssen (3), Greve, Jülicher, Krampe, Ludwig, Röhricht, Schmahl, Schulte, Söylemez.

Zweitvertretung feiert zweistelligen Sieg

Die zweite Mannschaft des HCV gab sich derweil keine Blöße gegen einen vermeintlichen Außenseiter. Gegen einen überforderten Gegner aus Preußen Duisburg spielten sie überwiegend auf gegnerische Tor. Die gute Leistung krönte das Team mit einem 10:0-Sieg. Hierbei präsentierte Marie Cardella nach langer Verletzungspause ihre Eckenschützen-Qualitäten und steuerte vier Tore bei.

HCV II: Bill, Cardella (4), Dieckmeyer, Gölz, Messerschmidt, Mparka (3), M. Pickshaus (1), N. Pickshaus (2), Röttgerding, Sielow-Braun, Spiller