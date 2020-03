Mitte der Woche wurde noch darum gerungen, die Sportveranstaltungen des Wochenendes irgendwie, und sei es mit Auflagen und ohne Zuschauer, über die Bühne zu bringen.

Spätestens seit dem als „Unglückstag“ bekannten „Freitag der 13.“ ist davon keine Rede mehr; am Ende beklagten sich manche, dass sie noch spielen sollten, während die meisten anderen eine klare Entscheidung hatten. Schließlich fand praktisch nirgendwo mehr etwas statt – und wird es vorerst auch nicht.

SSB Velbert sagt seine Veranstaltungen bis zum 19. April ab

Auch der Vorstand des StadtSportBundes Velbert zeigt klare Kante: Er lässt seine eigenen Veranstaltungen bis zum 19. April ausfallen. Hierunter fallen nicht nur die Jahreshauptversammlung des SSB und der SSB-Jugend, die Fußballschulen in den Osterferien, die Grundschulmeisterschaften im Schwimmen und die Niederbergischen Schwimmmeisterschaften. Auch die beliebte Matinee zur Ehrung der Sportler und Ehrenamtler des Jahres wird verlegt. Ebenso wird auf die Beteiligung an allen öffentlichen Veranstaltungen verzichtet.

Die Nachholtermine sollen zügig mitgeteilt werden. Der SSB empfiehlt seien Mitgliedsvereinen, ihren Sportbetrieb in diesem Zeitraum ebenfalls ruhen zu lassen – was sich teilweise von selbst ergibt, da die Stadt Velbert alle Sporthallen bis zum 19. April schließt. Die Stadtwerke Velbert werden zudem ab Montag alle Bäder bis auf weiteres dicht machen.

Sporthallen und Bäder dicht

Etliche Sportvereine haben bereits von sich aus in den Ruhemodus geschaltet. So hat der Nevigeser Turnverein zunächst seine für den 27. März geplante Jahreshauptversammlung abgesagt, um wenig später dann auch den kompletten Trainings- und Übungsbetrieb vorläufig einzustellen: „Als konsequente Reaktion auf die von der Landespolitik gerade erst beschlossenen Schließungen von Kindergärten und Schulen in NRW “, wie der NTV mitteilt.

Auch der SV Union Velbert verschiebt seine für den 30. März Jahreshauptversammlung und stellt bis zum 19. April den kompletten Betrieb ein. Das betrifft in dem Großverein Fußball, Tischtennis, Gymnastik/Fitness, Eltern & Kind-Turnen, Spiel und Bewegung, Badminton, Freizeit und Kultur.