U20 Young Roosters feiern Aufstieg in die DNL1

In diesem Moment ging am Samstagabend um 21:30 Uhr im Rosenheimer ROFA-Stadion der Traum vom Aufstieg in die DNL1 für die Young Roosters in Erfüllung.

Rosenheim Mit einem 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Sieg bei den Starbulls Rosenheim sorgten die Young Roosters im dritten Playoff-Halbfinale für die Entscheidung und stehen als erster Aufsteiger in die DNL1 fest.

Das U20-Team des Iserlohner EC kehrt damit nach fünf Jahren in die höchste Nachwuchsliga im deutschen Eishockey zurück. Vor knapp 200 Zuschauern im Rosenheimer ROFA-Eisstadion erzielten Lennard Nieleck, Christian Schiling und Jelle Julien (2) die Tore für die Young Roosters. Von rund 30 Iserlohner erhielten sie dabei lautstarke Unterstützung. Mit Abpfiff war auf der IEC-Bank kein Halten mehr. Nach dem Spiel feierten die Young Roosters den wahr gewordenen Traum vom Aufstieg in die DNL1. Nach einer (schlaflosen?) Nacht im Hotel kehrt das Team mit Trainer Artur Grass und Nachwuchschef Axel Müffeler am Sonntagnachmittag an den Seilersee zurück.

Im zweiten Halbfinale schlug der EC Bad Tölz den SC Bietigheim-Bissingen mit 6:3 und geht damit mit 2:1 in der Serie in Führung. Am Sonntagmittag kann der ECT im vierten Spiel sich ebenfalls den DNL1-Aufstieg sichern und stünde als Gegner des IEC im Finale um die Meisterschaft fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Lokalsport