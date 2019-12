Zwischen Wettkampf und Bedeutungslosigkeit

Es ist ein kalter Samstagmorgen an der Kulturhalle in Dotzlar, an dem sich die Fußball-F-Junioren der heimischen JSG Dotzlar-Sassenhausen und der JSG Aue-Birkelbach gegenüberstehen.

Auf den ersten Blick wirkt dieses bunte Treiben der Fußball-Novizen auf dem neugebauten Kunstrasen wie eines von zigtausend Jugendspielen in der Bundesrepublik Deutschland. 14 Spieler rennen dem Ball hinterher und versuchen das Leder im Tor unterzubringen – so weit so normal.

Doch wer genauer hinsieht, der sucht an diesem Samstagmorgen in Dotzlar und in der Altersklasse der F-Jugend per se, vergeblich nach einem neutralen Unparteiischen, der das Spielgeschehen leitet. Bei kniffligen Situationen bereden sich die maximal achtjährigen Kinder kurz und entscheiden schließlich selbst, wie das Spiel weiterzulaufen hat.

Dies ist eine von drei elementaren Regeln, die im Fußballkreis Westfalen seit 2013 herrschen. Die so genannte „Fair Play Liga“ hat seitdem auch in Siegen-Wittgenstein Einzug gehalten. Tore und Ergebnisse werden nicht mehr gewertet – Niederlagen oder Siege gibt es im herkömmlichen Sinne nicht. Die Spieler selbst entscheiden über Foul, Aus- und Eckball. Zuschauer und Eltern müssen mindestens einen Abstand von 15 Metern zum Spielfeldrand haben und Trainer sollen nur in seltenen Fällen Anweisungen geben.

Neue Regeln, altes Spiel

Dies alles geschieht, so der Plan des DFB, um das autonome Lernen der Sportart im Jugendbereich zu fördern und für Ruhe auf dem Platz zu sorgen – was zumindest an besagtem Samstag in Dotzlar wunderbar funktionierte.

Als zum Beispiel einem Spieler der JSG Aue-Birkelbach in einem Zweikampf das Schuhwerk abhanden kam, wurde der Ball kurzerhand ins Aus gespielt und beim Schuhe binden assistiert. Nach Foulspielen (die im Juniorenbereich ohnehin selten vorkommen) wird sich auf die Beine geholfen. Nahezu fürsorglich wird sich um den eigentlichen „Gegner“ gekümmert.

„Es gibt nichts ehrlicheres als Kinder. Ohne „richtige“ Schiedsrichtiger ist es sogar noch besser. Häufig sind überambitionierte Erwachsene das größere Problem“, lobt auch Dotzlars Trainer Heiko Imhof die Regelumstellung. Der 46-Jährige muss es wissen, denn schon seit vielen Jahren betreut er Jugendmannschaften seines Heimatvereins. Imhof hat viel gesehen, negatives ist dabei nicht selten hängen geblieben. Von randalierenden Zuschauern, übereifrigen Vätern an der Seitenlinie und aufgebautem Druck von der Trainerbank gegenüber Kindern spricht er.

Deshalb wundert es auch nicht, dass Imhof ein Befürworter der „Fair Play Liga“ ist. „Es herrscht Ruhe am Platz, die Kids können sich auf ihr Spiel konzentrieren und völlig frei sein. So sollte das in dem Alter auch sein.“

Auch wenn die Trainer während des Spiels keine Hilfestellung geben sollen, ist sie beim Schuhe binden außerhalb des Feldes gerne gesehen Foto: Hans Peter Kehrle

Dieses harmonische Miteinander färbt außerdem auch auf Zuschauer und Elternteile ab. Natürlich kennen sich an diesem Samstag die meisten Fanlager nur zu gut – Wittgenstein eben – doch von Übereifer und Erfolgsversessenheit ist auf den Rängen nichts zu spüren. Hinzu kommt, dass an der Mehrzweckhalle für alle Zuschauer eine kleine Empore steht, wo sich die Eltern versammeln können – die 15-Meter-Abstandsregel ist also von vorneherein gegeben. Dass die vorgeschriebenen neuen Regeln also durchaus ihre Berechtigung finden, ist schnell offensichtlich.

Meistersausen gibt es nicht

Dennoch gibt es aber auch Kritik an der Fair Play Liga. Insbesondere an der Abschaffung der Spielwertungen. Ergebnisse, Tore, Punkte sowie Meisterschalen am Ende der Saison bleiben den Kleinen verwehrt.

Die Frage eines Knirps beim Duell der JSG-Mannschaften ist dabei nur Wasser auf die Mühlen der Kritiker: „Wie viel Tore hast du denn heute gemacht“, hieß es da vom Spielfeld. Eine Frage, die die Kinder natürlich in diesem Alter beschäftigt. Egoismus soll durch die DFB-Regeln unterbunden werden, doch eifern Kinder schon von klein auf ihren Idolen aus der Bundesliga nach.

„Die Jungs fragen schon immer nach und inoffiziell führen wir auch Statistik. Früher gab es immer fünf Mark von der Oma für ein Tor und ich finde es zwar gut, dass das so nicht mehr vorkommt, aber die Kinder sollten wenigstens Siege feiern können“, meint auch Heiko Imhof, der der Meinung ist, dass Kinder frühzeitig auch mit Niederlagen konfrontiert werden sollten. „Das funktionier das Leben.“

Inoffiziell endete das Spiel übrigens 6:5 für die Heim-Sieben (wer zählt schon mit). Doch ob nun siegreich oder nicht, der Spaß am Sport stand an diesem Samstagmorgen für alle Beteiligten im Vordergrund.