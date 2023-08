Zweiter Podestplatz für Luca Stolz in dieser Saison

Brachbach/Klettwitz. Motorsportler aus Brachbach belegt beim DTM-Rennen auf dem Lausitzring den hervorragenden dritten Rang.

Mit einem Podiumserfolg am Sonntag und einem sechsten Rang am Samstag ist der Mercedes-AMG-Werksfahrer Luca Stolz erfolgreich in die zweite DTM-Saisonhälfte gestartet.

Der Brachbacher in Diensten des Mercedes-AMG Team HRT von Ex-DTM-Fahrer Hubert Haupt wurde am Sonntag Dritter und schloss damit das fünfte Rennwochenende auf dem Lausitzring als punktbester Mercedes-AMG Pilot ab. Der 28-Jährige musste dabei nicht nur die starke Konkurrenz in Schach halten, sondern auch hochsommerlich-herausfordernde Temperaturen rund um den 3,478 Kilometer langen Kurs meistern. „Mit dem sechsten Platz am Samstag und dem Podium am Sonntag war es ein sehr gutes Wochenende für uns. Das Team hat einen super Job gemacht“, freute sich Luca Stolz im Ziel. Richtige Strategieentscheidung von Team und Fahrer ermöglichten Luca Stolz mit Platz drei den Sprung auf dem Podium.

Schwierige Bedingungen machten sich beim Qualifying am Sonntagvormittag bemerkbar, als eine rote Flagge fünf Minuten und sechs Sekunden vor dem Ende des Trainings die Pläne der Teams durchkreuzte. Weil die verbleibende Zeit nicht ausreichte, die Reifen ins optimale Arbeitsfenster zu bekommen, entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Luca Stolz qualifizierte sich im dichten Verkehr als bester Mercedes-AMG Pilot für Startposition sechs.

Weil das Überholen auf dem Lausitzring traditionell schwierig ist, spielte beim Rennen am Nachmittag die Taktik eine entscheidende Rolle. Stolz gehörte zu den Ersten, die beim Öffnen des Boxenstoppfensters in die Boxengasse abbogen. Im Anschluss brachte Stolz die frischen Reifen sofort auf Temperatur und arbeitete sich so zunächst virtuell auf Platz vier nach vorn. Kurze Zeit später nutzte er diesen Reifenvorteil für ein erfolgreiches Überholmanöver auf der Strecke und ging als Dritter in die Schlussphase. An der Spitze lieferten sich Mirko Bortolotti im Lamborghini und der Schweizer Audi-Pilot Ricardo Feller (Schweiz) einen packenden Zweikampf, den der Italiener für sich entschied. Mit seinem zweiten Saisonerfolg übernahm der 33-Jährige die Tabellenspitze in der DTM und rangiert mit einem Vorsprung von sieben Punkten vor dem bisher Gesamtführenden Porsche-Fahrer Thomas Preining, der hinter Luca Stolz am Sonntag Vierter wurde.

1,5 Sekunden hinter dem Sieger

Die beiden Führungsfahrzeuge verloren bei ihrem Zweikampf um den Sieg viel Zeit, wodurch Stolz in den letzten Runden herankam. Stolz brachte den dritten Platz mit rund 1,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger ins Ziel und sicherte sich damit seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison. „Von Platz sechs aufs Podium, das war ein super Rennen für mich. Entscheidend war unser früher Boxenstopp. Mit dem neuen Satz Reifen hatte ich einen richtig guten Speed. Natürlich habe ich das Duell meiner Vorderleute genau beobachtet und bis zum Schluss auf eine Attacke von Feller gehofft, damit ich als lachender Dritter vielleicht davon profitieren kann“, gab Luca Stolz zu Protokoll und ergänzt: „Ich bin glücklich, dass wir uns mit dem Podium belohnt haben. Jetzt ist es wichtig, dass wir an diesen Erfolg anknüpfen können. Am Sachsenring fahren wir hoffentlich um den Sieg.”

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein