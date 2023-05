Zweite Welle des TuS macht wieder Boden gut

Wittgenstein. Die Karten der Pulverwald-Kicker im „Poker“ um den Klassenerhalt sind wieder besser geworden. Klar ist: Nun wird nur noch ein Absteiger gesucht.

Ein weiterer Absteiger aus der A-Liga steht fest: Die Sportfreunde Edertal besiegelten mit einem 4:0 beim SuS Niederschelden II den Abstieg der Siegerländer. Längst noch nicht weg ist Erndtebrück II. Der TuS erledigte seine Hausaufgaben und schlug den VfL Klafeld-Geisweid zu Hause mit 3:1. Die SG Laasphe/Niederlaasphe konnte keine Schützenhilfe leisten, verlor bei der SV Fortuna Freudenberg II mit 2:6. Insgesamt bleibt das Abstiegsrennen weiterhin spannend – selbst der Zehntplatzierte TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf ist noch vom „Niedergang“ bedroht.

Niederschelden II – Edertal 0:4 (0:2). In ihrem vorletzten Spiel unter Trainer Sandro Trevisi zeigten die Blau-Gelb-Weißen eine sehr abgebrühte Leistung und gingen kurz vor der Pause durch ein Kopfballtor von Kapitän Steffen Linde in Führung (40.). Es dauerte nur wenige Augenblicke, da legte sein Bruder Niklas den 2:0-Pausenstand nach. Der Mittelfeldspieler verwandelte einen Querpass aus kurzer Distanz.

In der zweiten Hälfte passierte bis zur Schlussphase nicht viel. Dann lupfte Sinan Var den Ball aus einem Meter fast übers Tor, traf aber geradeso noch die Latte, von der der Ball zum vorentscheidenden 3:0 hinter die Linie fiel (80). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lucas Knebel mit einem Schuss von der Sechzehnerkante ins lange Eck (45.).

Trevisi war logischerweise zufrieden: „Ich fasse es mit den Worten unseres Spielers Patrick Homrighausen zusammen, der sagte: Das war eine reife Leistung.“

Erndtebrück II – Klafeld-Geisweid 3:1 (1:1). Erndtebrück war über die gesamte Partie überlegen und man merkte der Mannschaft von Andreas Galwas an, dass sie Wiedergutmachung für die Last-Minute-Niederlage am Wochenende zuvor in Kreuztal (3:4) betreiben wollte. Doch, einem Torwartfehler sei Dank, brachte Özdemir Alberen zunächst einmal Klafeld in Minute 7 in Führung.

Zum Glück konnte sich der TuS auf die brillante Schusstechnik von Ozan Adigüzel verlassen. Der Mittelfeldallrounder veredelte den kämpferischen Auftritt der Wittgensteiner durch drei tolle Treffer. Zweimal knallte er einen Ball aus der Distanz rein und einmal traf Adigüzel aus der Box (27., 46., 65.). TuS-Coach Andreas Galwas war logischerweise hocherfreut: „Das waren tolle Tore von Ozan, aber die ganze Mannschaft war heute super.“

Freudenberg II – Laasphe/Niederlaasphe 6:2 (1:1). In der ersten Halbzeit war die Partie durchaus spannend. Die SG hielt die Partie eng und obwohl die Mannschaft auf ihren verhinderten Trainer Jonas Pfeil verzichten musste und bereits abgestiegen ist, waren die ersten 45 Minuten engagiert geführt.

Laut Christopher Fischer, der Pfeil vertrat, war das schnelle 1:2 nach der Pause (52.) „der Knackpunkt.“ Torfolge: 1:0 Christian Weber (10.), 1:1 Louis Brandt (23.) 2:1, 3:1 Nikita-Erik Streich (52., 57.), 4:1 Roman Jende (64.), 4:2 Arda Akkaya (68.), 5:2 Luca Siebel (75.), 6:2 Henning Vehse (88.).

