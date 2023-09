Was war denn da los? Zweimal vier „Buden“: Warum es beim Derbyheld so gut läuft

Feudingen. Was war denn da los? Der SV Feudingen holt sich den Derby-Dreier gegen Laasphe. Vier von fünf Treffern schon er – ein Glücksfall.

Mit 5:0 siegte der SV Feudingen im Derby der Kreisliga B gegen die SG Laasphe/Niederlaasphe. Der vierfache Torschütze Benjamin Pfeiffer ordnet die Treffer und die drei Punkte ein.

Derbys sind immer besonders. Doch dabei auch noch vier Tore schießen – was war denn da los?

Insgesamt läuft es bei uns einfach sehr gut und es macht allen Spaß. Es hätte aber auch durchaus in die andere Richtung gehen können, wir hatten am Anfang etwas Glück. Der Gegner hatte gute Möglichkeiten, doch wir haben dann aus drei Chancen drei Tore gemacht. Gefühlt sind wir viel effizienter als in der letzten Saison. So ist das eben: Wenn der Erfolg da ist, passt es einfach.

Was geht einem in der Halbzeit nach drei Derby-Toren durch den Kopf?

Bei den heißen Temperaturen musste erstmal jeder für sich runterkommen. Klar, dass man sich nach drei Toren auf die zweite Halbzeit freut. Und natürlich will man noch ein, zwei Dinger nachlegen. Die Vorgabe war aber erstmal, hinten gut zu stehen und die Null zu halten – das schaffen wir ja selten. Nach vorne hingegen geht bei uns immer was.

Schon gegen Johannland trafen Sie viermal. Wird das jetzt zur Norm?

Das wäre natürlich ein Traum! (lacht)

Mit zehn Treffern führen Sie nun die Torjägerliste an. Warum läuft es bei Ihnen so gut?

Das ist etwas schwierig zu beantworten, da ich mit einem Gleitwirbel zu kämpfen habe. Die Vorbereitung lief nicht gut, auch jetzt kann ich deshalb nur einmal wöchentlich trainieren. Es kann immer sein, dass ich plötzlich wieder kaum laufen und nicht spielen kann. Im Fitnessstudio mache ich zwar das Nötigste, doch wenn der Wirbel zumacht, ist dagegen nicht viel tun. Wir bekommen in Feudingen aber gute medizinische Unterstützung, unter anderem durch regelmäßige Massage. Das gibt es in vielen anderen Verein nicht. Daher klappt das gerade insgesamt ganz gut bei mir.

Weisen zwölf Punkte aus fünf Spielen schon darauf hin, dass der SV Feudingen um den Titel mitspielen wird?

In dieser Saison sind viele Teams sehr ausgeglichen. Eckmannshausen, Eichen-Krombach und Weißtal schätze ich sehr stark ein. Wir versuchen einfach solange wie möglich da oben mitzuspielen, doch wird bei uns auch niemand sauer sein, wenn das nicht klappt.

Das Gespräch führte Heiko Rothenpieler

